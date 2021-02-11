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Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Сегодня, 19:39

Как поздравить с Китайским Новым годом-2021 весело в открытках и стихах

Сегодня, в ночь с 11 на 12 февраля, наступит Китайский Новый год. Сегодня.Lifestyle от души поздравляет вас с этим ярким и красивым праздником, желает добра, успехов, процветания и отличного настроения. А еще мы подготовили для вас самые лучшие, прикольные, веселые и оригинальные открытки, картинки, поздравления, стихи и SMS с Китайским Новым годом, которые вы можете отправить на праздник друзьям и близким.

Не успеем встретить Новый год по китайскому календарю, как на пороге возникнет очередной романтичный, радостный и долгожданный праздник – День всех влюбленных, который наступит 14 февраля. Так что встретим мы его уже в Новом китайском году. А вот организовать празднование Дня Валентина можно по-разному. Мы придумали для вас целых 14 крутых идей, как необычно встретить День Валентина.

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Прикольные поздравления с Китайским Новым годом в стихах

***

Мы хотя и не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И, конечно, повезет.

Денег – полные карманы,
В банке – безразмерный счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!

Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.

Китайский Новый год – поздравления
Китайский Новый год – поздравления
Фото: Unsplash

Китайский Новый год: позитивные поздравления

***

Зима в разгаре, и вот-вот
Придет Китайский Новый год.
Пускай он принесет с собой
Достаток – в дом, душе – покой,
Любовь – в сердца, в делах – удачу,
Пусть все смеются, но не плачут,
Пусть будет мирным небосвод
И радостным – грядущий год!

Китайский Новый год – поздравления
Китайский Новый год – поздравления
Фото: bonnycards

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С Китайским Новым годом: чудесные поздравления

***

Всех с Китайским Новым годом
Поздравляю от души!
Пусть достаток будет в доме,
Пусть сбываются мечты.

Миллионы фейерверков
Улетают в небеса.
В эту ночь по всем поверьям
Происходят чудеса.

Китайский Новый год – поздравления
Китайский Новый год – поздравления
Фото: bonnycards

Веселые поздравления с Китайским Новым годом

***

Новый год – веселый праздник,
Любим мы его встречать.
Нам традицию Китая
Отчего ж не поддержать?

Пустим огненных драконов
И запалим фейерверк...
С Новым вас Китайским годом,
Поздравляем всех-всех-всех!

Китайский Новый год – поздравления
Китайский Новый год – поздравления
Фото: bonnycards

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Китайский Новый год: прикольные пожелания

***

Новый год в Китае нынче,
Скоро в гости Бык придет.
Пусть любовь, здоровье, счастье
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.

Китайский Новый год – поздравления
Китайский Новый год – поздравления
Фото: bonnycards

С Китайским Новым годом: смешные пожелания

***

В Новый год очередной
(родом из Китая)
Пожелаю я тебе
Радости без края!
Пусть все будет хорошо
И здоровье – крепким,
Счастье видным будет пусть,
А беды – незаметны!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021

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