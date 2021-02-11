Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки
Як привітати з Китайським Новим роком-2021 весело в листівках і віршах
Сьогодні, в ніч з 11 на 12 лютого, настане Китайський Новий рік. Сегодня.Lifestyle сердечно вітає вас із цим яскравим і красивим святом, бажає добра, успіхів, процвітання і гарного настрою. А ще ми підготували для вас найкращі, прикольні, веселі й оригінальні листівки, картинки, привітання, вірші і SMS з Китайським Новим роком, які ви можете послати на свято друзям і близьким.
Не встигнемо зустріти Новий рік за китайським календарем, як на порозі постане чергове романтичне, радісне і довгоочікуване свято – День усіх закоханих, який настане 14 лютого. Тож зустрінемо ми його вже у Новому китайському році. А ось організувати святкування Дня Валентина можна по-різному. Ми придумали для вас цілих 14 крутих ідей, як незвично зустріти День Валентина.
Прикольні привітання з Китайським Новим роком у віршах
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Мы хотя и не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И, конечно, повезет.
Денег – полные карманы,
В банке – безразмерный счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
Китайський Новий рік: позитивні привітання
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Зима в разгаре, и вот-вот
Придет Китайский Новый год.
Пускай он принесет с собой
Достаток – в дом, душе – покой,
Любовь – в сердца, в делах – удачу,
Пусть все смеются, но не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И радостным – грядущий год!
З Китайським Новим роком: чудові привітання
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Всех с Китайским Новым годом
Поздравляю от души!
Пусть достаток будет в доме,
Пусть сбываются мечты.
Миллионы фейерверков
Улетают в небеса.
В эту ночь по всем поверьям
Происходят чудеса.
Веселі привітання з Китайським Новим роком
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Новый год – веселый праздник,
Любим мы его встречать.
Нам традицию Китая
Отчего ж не поддержать?
Пустим огненных драконов,
И запалим фейерверк...
С Новым вас Китайским годом,
Поздравляем всех-всех-всех!
Китайський Новий рік: прикольні побажання
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Новый год в Китае нынче,
Скоро в гости Бык придет.
Пусть любовь, здоровье, счастье
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
З Китайським Новим роком: смішні побажання
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В Новый год очередной
(родом из Китая)
Пожелаю я тебе
Радости без края!
Пусть все будет хорошо
И здоровье – крепким,
Счастье видным будет пусть,
А беды – незаметны!
Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках.
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