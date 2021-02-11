Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки

Як привітати з Китайським Новим роком-2021 весело в листівках і віршах

Сьогодні, в ніч з 11 на 12 лютого, настане Китайський Новий рік. Сегодня.Lifestyle сердечно вітає вас із цим яскравим і красивим святом, бажає добра, успіхів, процвітання і гарного настрою. А ще ми підготували для вас найкращі, прикольні, веселі й оригінальні листівки, картинки, привітання, вірші і SMS з Китайським Новим роком, які ви можете послати на свято друзям і близьким.

Не встигнемо зустріти Новий рік за китайським календарем, як на порозі постане чергове романтичне, радісне і довгоочікуване свято – День усіх закоханих, який настане 14 лютого. Тож зустрінемо ми його вже у Новому китайському році. А ось організувати святкування Дня Валентина можна по-різному. Ми придумали для вас цілих 14 крутих ідей, як незвично зустріти День Валентина.

Прикольні привітання з Китайським Новим роком у віршах

***

Мы хотя и не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И, конечно, повезет.



Денег – полные карманы,

В банке – безразмерный счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Китайський Новий рік – привітання Фото: Unsplash

Китайський Новий рік: позитивні привітання

***

Зима в разгаре, и вот-вот

Придет Китайский Новый год.

Пускай он принесет с собой

Достаток – в дом, душе – покой,

Любовь – в сердца, в делах – удачу,

Пусть все смеются, но не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И радостным – грядущий год!

Китайський Новий рік – привітання Фото: bonnycards

З Китайським Новим роком: чудові привітання

***

Всех с Китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Пусть достаток будет в доме,

Пусть сбываются мечты.

Миллионы фейерверков

Улетают в небеса.

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Китайський Новий рік – привітання Фото: bonnycards

Веселі привітання з Китайським Новим роком

***

Новый год – веселый праздник,

Любим мы его встречать.

Нам традицию Китая

Отчего ж не поддержать?



Пустим огненных драконов,

И запалим фейерверк...

С Новым вас Китайским годом,

Поздравляем всех-всех-всех!

Китайський Новий рік – привітання Фото: bonnycards

Китайський Новий рік: прикольні побажання

***

Новый год в Китае нынче,

Скоро в гости Бык придет.

Пусть любовь, здоровье, счастье

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Китайський Новий рік – привітання Фото: bonnycards

З Китайським Новим роком: смішні побажання

***

В Новый год очередной

(родом из Китая)

Пожелаю я тебе

Радости без края!

Пусть все будет хорошо

И здоровье – крепким,

Счастье видным будет пусть,

А беды – незаметны!

Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках.

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