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Китайский Новый год 2021: 6 рецептов к празднику

Сегодня, 18:08

Готовим популярные блюда китайской кухни

Китайский Новый год-2021 наступит 12 февраля. Праздник как бы на разогреве еще одной важной даты – Дня влюбленных. Думаете, как отметить этот день по-особому? Вам помогут оригинальные идеи, которыми можно смело воспользоваться. Еще праздники – это прекрасный повод собраться семьей или друзьями, повеселиться и вкусно поесть. Итак, что едят в свой Новый год китайцы – подробные рецепты блюд ниже.

Спринг-роллы

Фото: instagram.com/katt_sycheva/

Ингредиенты (1 порция)

  • Рисовая бумага – 2-3 листа
  • Кальмар – 50 г
  • Огурец – 40 г
  • Морковь – 40 г

Способ приготовления

  1. Отварить кальмара и нарезать кольцами.
  2. Морковь и огурец натереть на терке соломкой.
  3. Рисовую бумагу залить горячей водой и оставить на пару минут. Вынуть из воды, охладить.
  4. От края листа отступить пару сантиметров и выложить начинку. Сложить левый край рисовой бумаги, накрыть начинку. Подогнуть верхние края и закрутить в ролл.

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Запеченные куриные крылышки в соевом соусе

Крылышки по-китайски
Крылышки по-китайски
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 16 шт.
  • Соевый соус – 120 мл
  • Коричневый сахар – 140 г
  • Белый винный уксус – 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить.
  2. Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов.
  3. Разогреть духовку до 200 ºС. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.

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Свинина в кисло-сладком соусе

Свинина в кисло-сладком соусе
Свинина в кисло-сладком соусе
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 350 г
  • Сладкий перец – 2 шт.
  • Консервированный ананас – 130 г
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Кетчуп – 2-3 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Корень имбиря – 3 см
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Растительное масло – для фритюра

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу.
  2. Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить.
  4. Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп.
  5. Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду.
  6. Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.

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Яичная лапша с говядиной

Яичная лапша с говядиной
Яичная лапша с говядиной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яичная лапша – 200 г
  • Филе говядины – 200 г
  • Сельдерей – 1 стебель
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Острый перец – 1 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 долька
  • Соевый соус – 2-3 ст. л.
  • Устричный соус – 1 ст. л.
  • Морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Говядину помыть и нарезать тонкими полосками.
  2. Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками.
  3. Отварить лапшу в подсоленной воде.
  4. Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску.
  5. Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут.
  6. Добавить устричный соус, размешать и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.

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Жареный рис с овощами и ветчиной

Жареный рис с овощами
Жареный рис с овощами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Длиннозерный белый рис – 1,5 стакана
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ветчина или буженина – 100-150 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1/2 шт.
  • Цукини – 1/2 шт.
  • Имбирь – 1-2 см
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зеленый лук
  • Соевый соус – 2-3 ст. ложки
  • Масло растительное
  • Острый молотый чили

Способ приготовления:

  1. Рис промыть, отварить до готовности и остудить.
  2. Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле.
  3. Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить.
  4. Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку.
  5. Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты.
  6. Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды.
  7. В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.

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Фрукты в карамели по-китайски

Фрукты в карамели
Фрукты в карамели
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Бананы – 1 шт.
  • Яблоки – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 стакан

Для теста:

  • Мука пшеничная – 0,75-1 стакан
  • Яйца – 1 шт.
  • Молоко – 0,25 стакана
  • Вода – 0,25 стакана
  • Соль – 1 щепотка

Для карамели:

  • Сахар – 1 стакан
  • Масло оливковое – 1 ст. л
  • Вода – 3 ст. л

Способ приготовления:

  1. Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
  2. Для теста все жидкие компоненты смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
  3. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
  4. Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
  5. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
  6. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
  7. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Здесь узнаете, как правильно нужно питаться зимой.

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