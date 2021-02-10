Китайский Новый год 2021: 6 рецептов к празднику

Готовим популярные блюда китайской кухни

Китайский Новый год-2021 наступит 12 февраля. Праздник как бы на разогреве еще одной важной даты – Дня влюбленных. Думаете, как отметить этот день по-особому? Вам помогут оригинальные идеи, которыми можно смело воспользоваться. Еще праздники – это прекрасный повод собраться семьей или друзьями, повеселиться и вкусно поесть. Итак, что едят в свой Новый год китайцы – подробные рецепты блюд ниже.

Спринг-роллы

Фото: instagram.com/katt_sycheva/

Ингредиенты (1 порция)

Рисовая бумага – 2-3 листа

Кальмар – 50 г

Огурец – 40 г

Морковь – 40 г

⠀Способ приготовления

Отварить кальмара и нарезать кольцами. Морковь и огурец натереть на терке соломкой. Рисовую бумагу залить горячей водой и оставить на пару минут. Вынуть из воды, охладить. От края листа отступить пару сантиметров и выложить начинку. Сложить левый край рисовой бумаги, накрыть начинку. Подогнуть верхние края и закрутить в ролл.

Запеченные куриные крылышки в соевом соусе

Крылышки по-китайски Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 16 шт.

Соевый соус – 120 мл

Коричневый сахар – 140 г

Белый винный уксус – 5 ст. л.

Способ приготовления:

В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить. Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов. Разогреть духовку до 200 ºС. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.

Свинина в кисло-сладком соусе

Свинина в кисло-сладком соусе Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 350 г

Сладкий перец – 2 шт.

Консервированный ананас – 130 г

Уксус – 2 ст. л.

Сахар – 2-3 ст. л.

Кетчуп – 2-3 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Яичный желток – 1 шт.

Корень имбиря – 3 см

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Растительное масло – для фритюра

Способ приготовления:

Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу. Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить. Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп. Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду. Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.

Яичная лапша с говядиной

Яичная лапша с говядиной Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Яичная лапша – 200 г

Филе говядины – 200 г

Сельдерей – 1 стебель

Сладкий перец – 1 шт.

Острый перец – 1 шт.

Лук – 1/2 шт.

Чеснок – 1 долька

Соевый соус – 2-3 ст. л.

Устричный соус – 1 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

Говядину помыть и нарезать тонкими полосками. Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками. Отварить лапшу в подсоленной воде. Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску. Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут. Добавить устричный соус, размешать и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.

Жареный рис с овощами и ветчиной

Жареный рис с овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Длиннозерный белый рис – 1,5 стакана

Яйцо – 1 шт.

Ветчина или буженина – 100-150 г

Морковь – 1 шт.

Перец сладкий – 1/2 шт.

Цукини – 1/2 шт.

Имбирь – 1-2 см

Чеснок – 2 зубчика

Зеленый лук

Соевый соус – 2-3 ст. ложки

Масло растительное

Острый молотый чили

Способ приготовления:

Рис промыть, отварить до готовности и остудить. Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле. Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить. Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку. Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты. Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды. В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.

Фрукты в карамели по-китайски

Фрукты в карамели Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Бананы – 1 шт.

Яблоки – 1 шт.

Растительное масло – 1 стакан

Для теста:

Мука пшеничная – 0,75-1 стакан

Яйца – 1 шт.

Молоко – 0,25 стакана

Вода – 0,25 стакана

Соль – 1 щепотка

Для карамели:

Сахар – 1 стакан

Масло оливковое – 1 ст. л

Вода – 3 ст. л

Способ приготовления:

Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке. Для теста все жидкие компоненты смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут). Для карамели сахар смешать с маслом и водой. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Здесь узнаете, как правильно нужно питаться зимой.

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