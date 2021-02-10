Китайский Новый год 2021: 6 рецептов к празднику
Готовим популярные блюда китайской кухни
Китайский Новый год-2021 наступит 12 февраля. Праздник как бы на разогреве еще одной важной даты – Дня влюбленных. Думаете, как отметить этот день по-особому? Вам помогут оригинальные идеи, которыми можно смело воспользоваться. Еще праздники – это прекрасный повод собраться семьей или друзьями, повеселиться и вкусно поесть. Итак, что едят в свой Новый год китайцы – подробные рецепты блюд ниже.
Спринг-роллы
Ингредиенты (1 порция)
- Рисовая бумага – 2-3 листа
- Кальмар – 50 г
- Огурец – 40 г
- Морковь – 40 г
⠀Способ приготовления
- Отварить кальмара и нарезать кольцами.
- Морковь и огурец натереть на терке соломкой.
- Рисовую бумагу залить горячей водой и оставить на пару минут. Вынуть из воды, охладить.
- От края листа отступить пару сантиметров и выложить начинку. Сложить левый край рисовой бумаги, накрыть начинку. Подогнуть верхние края и закрутить в ролл.
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Запеченные куриные крылышки в соевом соусе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 16 шт.
- Соевый соус – 120 мл
- Коричневый сахар – 140 г
- Белый винный уксус – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить.
- Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов.
- Разогреть духовку до 200 ºС. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.
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Свинина в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 350 г
- Сладкий перец – 2 шт.
- Консервированный ананас – 130 г
- Уксус – 2 ст. л.
- Сахар – 2-3 ст. л.
- Кетчуп – 2-3 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Яичный желток – 1 шт.
- Корень имбиря – 3 см
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для фритюра
Способ приготовления:
- Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу.
- Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить.
- Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп.
- Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду.
- Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.
Яичная лапша с говядиной
Ингредиенты:
- Яичная лапша – 200 г
- Филе говядины – 200 г
- Сельдерей – 1 стебель
- Сладкий перец – 1 шт.
- Острый перец – 1 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 долька
- Соевый соус – 2-3 ст. л.
- Устричный соус – 1 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
- Говядину помыть и нарезать тонкими полосками.
- Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками.
- Отварить лапшу в подсоленной воде.
- Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску.
- Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут.
- Добавить устричный соус, размешать и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.
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Жареный рис с овощами и ветчиной
Ингредиенты:
- Длиннозерный белый рис – 1,5 стакана
- Яйцо – 1 шт.
- Ветчина или буженина – 100-150 г
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий – 1/2 шт.
- Цукини – 1/2 шт.
- Имбирь – 1-2 см
- Чеснок – 2 зубчика
- Зеленый лук
- Соевый соус – 2-3 ст. ложки
- Масло растительное
- Острый молотый чили
Способ приготовления:
- Рис промыть, отварить до готовности и остудить.
- Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле.
- Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить.
- Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку.
- Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты.
- Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды.
- В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.
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Фрукты в карамели по-китайски
Ингредиенты:
- Бананы – 1 шт.
- Яблоки – 1 шт.
- Растительное масло – 1 стакан
Для теста:
- Мука пшеничная – 0,75-1 стакан
- Яйца – 1 шт.
- Молоко – 0,25 стакана
- Вода – 0,25 стакана
- Соль – 1 щепотка
Для карамели:
- Сахар – 1 стакан
- Масло оливковое – 1 ст. л
- Вода – 3 ст. л
Способ приготовления:
- Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
- Для теста все жидкие компоненты смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
- Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
- Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
- Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
- Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
- Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.
Здесь узнаете, как правильно нужно питаться зимой.
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