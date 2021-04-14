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Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Сегодня, 20:05

Во время роста помидоров нужно добавить компонент, который есть на каждой кухне

Помидор, выращенный собственноручно на своем участке, всегда вкуснее и полезнее покупного. Но вот если на вкус он кисловатый или же водянистый, то хочется как-то исправить ситуацию. Есть очень простой и доступный способ, как сделать домашние помидоры слаже, о котором мы расскажем в нашей статье.

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Как вырастить сладкие помидоры: простые лайфхаки

  • В грунт, где растут кусты с помидорами, добавьте пищевую соду. Она снижает уровень кислотности почвы, за счет чего помидоры становятся более сладкими.
  • Для этого аккуратно посыпьте содой землю вокруг растения, не задевая сам куст.
  • На один куст достаточно взять 2-3 ст. ложки пищевой соды.
  • Можно развести соду с водой и аккуратно полить куст под корень, опять же минуя само растение.
  • Но прежде чем сыпать соду, проверьте уровень кислотности pH грунта. Возможно, дело не в почве, а в сорте самих помидоров.
  • За сезон достаточно дважды обработать почву: когда плоды появятся на кусте и когда достигнут примерно половины своего размера.
  • Также не забывайте, что томаты любят много солнца, так что садить их нужно на участке без тени, но защищенном от ветра.
  • Поливать помидоры желательно обильно, но не часто, иначе они станут водянистыми, а это тоже причина снижения сладости.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

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