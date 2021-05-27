Как организовать пространство на балконе: видеолайфхак
При желании из захламленного балкона можно сделать зону для отдыха, отдельную уютную комнату или даже рабочий кабинет
Согласитесь, на балконе можно найти все! Ведь именно там мы храним то, чем не пользуемся, или вещи, для которых нет свободного места в квартире. Но в действительности на балконе можно сделать зону для отдыха или даже рабочий кабинет. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, как правильно организовать пространство на маленьком балконе.
Балкон – место, куда хочется утром выйти и выпить кофе, насладиться прекрасным видом и услышать пение птиц. Но обычно именно здесь мы оставляем те вещи, которые не вмещаются в шкафу, поэтому место для релакса превращается в еще одну зону для хранения.
Если же вы мечтаете создать рабочую зону и зону отдыха на балконе, следует освободить место для стола или расчистить стол, если он уже стоит.
Таким образом маленький балкон станет намного просторнее. А вместо гаража для ненужных вещей у вас появится рабочая зона и место, где можно выпить вкусный кофе.
Смотрите видео, как сделать из балкона отдельную уютную комнату:
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