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Как организовать пространство на балконе: видеолайфхак

Сегодня, 19:00

При желании из захламленного балкона можно сделать зону для отдыха, отдельную уютную комнату или даже рабочий кабинет

Уютная зона отдыха на балконе
Уютная зона отдыха на балконе
Фото: Unsplash

Согласитесь, на балконе можно найти все! Ведь именно там мы храним то, чем не пользуемся, или вещи, для которых нет свободного места в квартире. Но в действительности на балконе можно сделать зону для отдыха или даже рабочий кабинет. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, как правильно организовать пространство на маленьком балконе.

Балкон – место, куда хочется утром выйти и выпить кофе, насладиться прекрасным видом и услышать пение птиц. Но обычно именно здесь мы оставляем те вещи, которые не вмещаются в шкафу, поэтому место для релакса превращается в еще одну зону для хранения.

"Я бы рекомендовала начать уборку балкона с разбора хлама – нужно избавиться от вещей, которые вам больше не нужны. Если вы привыкли сушить вещи на сушилке, расположенной в этой зоне, я бы посоветовала ее убрать и установить такую систему, как подвесная сушилка. Ее можно поднимать и опускать при необходимости повесить одежду", – комментирует организатор пространства Дана Кондревич в программе "Ранок з Україною".

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Если же вы мечтаете создать рабочую зону и зону отдыха на балконе, следует освободить место для стола или расчистить стол, если он уже стоит.

"Прежде чем вы приступите к организации вашей рабочей зоны, я советую обратить внимание на универсальный органайзер в виде полочки, его можно использовать, как зону библиотеки. Комнатные цветы лучше разместить на стене, для этого нужно прикрепить полочки. Или использовать тот же универсальный органайзер-полочку. Его плюсы в том, что он используется в помещениях, где много пространства по вертикали, а еще такие полочки можно повесить друг на друга", – рассказала эксперт.

Таким образом маленький балкон станет намного просторнее. А вместо гаража для ненужных вещей у вас появится рабочая зона и место, где можно выпить вкусный кофе.

Смотрите видео, как сделать из балкона отдельную уютную комнату:

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