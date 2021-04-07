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Куда девать старые вещи: идеи и список адресов

Сегодня, 16:08

Как грамотно избавиться от ненужной одежды: подарите вещам вторую жизнь

Вещи имеют свойство накапливаться. Что-то выходит из моды, что-то стало мало, что-то просто надоело. Куда девать одежду и обувь, которые рука не поднимется выбросить, и которые еще вполне кому-то пригодятся? Есть несколько способов освободить пространство в шкафу и подарить вещам новую жизнь.

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Итак, куда можно деть ненужные вещи?

1. Подарите родственникам или друзьям

Обычная практика конвейера, которая чаще относится к детским вещам: одежда, из которой вырос ребенок, передается "по наследству" детям друзей, кумовьев, знакомых и друзей знакомых. Не исключено, что и ваш гардероб иногда пополняется таким способом. Дети растут быстро, так что у одной вещи может быть два и даже три хозяина.

2. Раздайте малоимущим

У многих есть знакомые семьи, достаток которых невелик, и они не могут себе позволить покупать дорогие вещи. Присмотрите себе подобную семью. Такая благотворительность выгодна обеим сторонам: они получают обновку, а вы избавляетесь от ненужной одежды.

3. Отнесите в приюты или церкви

Если вы хотите быть уверенными, что вещь дойдет до адресата и попадет в руки тому, кто будет ее носить, обратитесь в церковь или приюты, которые есть в вашем городе. Там также могут подсказать, что им понадобится, а что нет.

4. Доверьтесь профессионалам

В Украине на сегодняшний день существует много организаций, в которых процесс обработки ненужных вещей поставлен на коммерческую или благотворительную основу. Часть средств от продажи идет на развитие этих проектов, а другая – в помощь малоимущим.

  • Красный Крест Украины. В Киеве, а также во многих городах Украины можно сдать одежду, обувь, предметы домашнего обихода для нуждающихся. Контакты, по которым можно обращаться, есть на сайте организации redcross.org.ua
  • Ласка. Благотворительные магазины работают в Киеве по адресам: ул. Липинского, 3 или ул. Малоподвальная, 15. Сайт: laskastore.com
  • Банк одежды. Принятые вещи раздает нуждающимся. Расположен в Киеве по адресу: ул. Максима Берлинского, 9 (м. Дорогожичи). Телефон: 0935744424.
  • Кенгуруш . Социальный проект, который большую часть вещей отправляет в детские дома, интернаты, малоимущим в селах и маленьких городах. Находится в Киеве на улица Гашека, 18.
  • H&M. Сеть столичных магазинов, расположенных в торговых центрах Lavina Mall, River Mall и Sky Mall. Сюда можно принести любую ненужную и старую одежду. Вещи в хорошем состоянии продаются, а непригодные для носки используются как вторсырье для изготовление новой одежды.
  • Каритас. Благотворительный фонд занимается непосредственно нуждающимися. Вещи можно привезти самостоятельно по адресам: Киев, ул. Микитенко 7-Б, ул. Г. Сковороды, 1. Или вызвать работников на дом. Сайт: caritas-kiev.org.ua
  • Благомай. Столичный благотворительный фонд занимается помощью детям из детских домов и детям-переселенцам. При желании можно посетить детские дома и самостоятельно подарить вещи детям. Расположен по адресу: ул. Большая Васильковская 62/64. Сайт: charitymay.com
  • Шкаф добра. Благотворительная лавка, расположенная в Харькове по адресу: Владимира Короленко, 23. Лучшие вещи выставляются на продажу для сбора средств на благотворительные программы, остальные вещи передаются благотворительным организациям.
  • Добробутик. Одесский благотворительный магазин деньги от реализации вещей направляет на благотворительность в помощь тяжелобольным детям. Расположен по адресу: переулок Красный, 7а. Телефон: 048 726-35-95.
  • Оселя. Львовская организация помощи малоимущим и бездомным людям находится по адресу: Львов-Винники, ул. Франко, 69 и 53д. Сайт: emaus-oselya.org. По городу стоят контейнеры для сбора вещей. За крупногабаритными вещами готовы приехать волонтеры.
  • Мурахи . Благотворительная платформа murahy.com полученные от продажи вещей средства направляет в благотворительные организации.
  • Пожертвования вещей благотворительным организациям. Также в Украине есть интерактивная карта благотворительных организаций helpmap.io. Она помогает людям найти места, куда можно сдать ненужные им вещи, а благотворительным организациям — получить материальную или волонтерскую поддержку. На карте отмечены адреса и наименования учреждений, которым нужны те или иные вещи.

Ранее мы рассказывали, как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото.

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