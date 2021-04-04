Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото

Сегодня, 19:14

Цветочные лайфхаки для дачников: смотрите, как из старого хлама сделать красоту на приусадебном участке

Чемодан цветов, рояль в кустах и вросший в клумбу зонтик – далеко не предел, что можно сделать из ненужных вещей, чтобы оживить декор на дачном или приусадебном участке. Как добавить позитива, креатива и весеннего настроения, благодаря старой одежде? Мы собрали множество интересных лайфхаков, как сделать клумбы и горшки для растений из одежды, которая уже отслужила свое.

Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

  • Лайфхак 1. Сад в сумке

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Туфли сносились, сумка потерлась, хотя недавно это был ваш любимый комплект, который так гармонировал между собой. Отнесите его не на свалку, а на дачу, и посадите растения – тоже комплектом.

  • Лайфхак 2. Цветы в домашнем интерьере

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Другой вариант, как использовать такую тройку – украсить домашний интерьер. Посмотрите, как они отлично вписались в цвета мебели. Перед тем как садить растения, укрепите внутри цветочные контейнеры.

  • Лайфхак 3. Шлепанцы-вазоны

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Резиновые шлепки часто рвутся, зато это отличный материал для декора. Из такой обувки получается по-летнему легкая композиция, которая украсит домик на морском побережье.

  • Лайфхак 4. Шляпа с цветком

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Хотя может быть и с пером. Еще одна летняя тема с соломенными шляпами, кепками и бескозырками, которая оживит дачный домик.

  • Лайфхак 5. Интим не предлагать

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Из такого женского элемента одежды получается веселое цветастое оформление приусадебного участка. Есть подозрение, если так украсить калитку, то от ухажеров отбоя не будет.

  • Лайфхак 6. Джинсовая беседа

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Если в доме накопилось много старых джинсов, им тоже найдется применение на природе. Холошины для плотности набиваются ветошью, а в пояс ставятся вазоны с цветами. Посадите парочку в беседке и пусть общаются тет-а-тет.

  • Лайфхак 7. Клубничные сапожки

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Старые резиновые сапожки даже на пенсии продолжат служить хозяевам на даче верой и правдой. Но теперь – в качестве клубничной клумбы.

  • Лайфхак 8. Шлепки для релакса

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Мечта многих людей – пройтись босиком по чистой, свежей, мягкой траве. А в такую обувь так и хочется сунуть ногу, не правда ли?

  • Лайфхак 9. Горшки на века

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Еще один прикольный вариант – увековечить любимую одежду в виде настоящей цементной скульптуры. Ради этого придется повозиться с раствором, но зато такие горшки прослужат очень долго.

  • Лайфхак 10. И снова комплектик

Прикольные горшки для цветов
Прикольные горшки для цветов
Фото: Pinterest

Просто, потому что понравилось ))

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов Как убрать царапины на лакированных туфлях: простой лайфхак с фото Как сделать пилотку из газеты: самый простой способ Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил Как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото Как обустроить офис дома: 5 лайфхаков
цветы дача дизайн растения советы клумба декор горшки лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

Вчера, 23:34Звездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

Вчера, 22:57Звездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

Вчера, 22:24Звездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

Вчера, 20:32Фаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:30No Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Вчера, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

2 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Умилил всех: Алексей Панин показал крошечную дочь
Умилил всех: Алексей Панин показал крошечную дочь
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять