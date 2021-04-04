Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото
Цветочные лайфхаки для дачников: смотрите, как из старого хлама сделать красоту на приусадебном участке
Чемодан цветов, рояль в кустах и вросший в клумбу зонтик – далеко не предел, что можно сделать из ненужных вещей, чтобы оживить декор на дачном или приусадебном участке. Как добавить позитива, креатива и весеннего настроения, благодаря старой одежде? Мы собрали множество интересных лайфхаков, как сделать клумбы и горшки для растений из одежды, которая уже отслужила свое.
Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
- Лайфхак 1. Сад в сумке
Туфли сносились, сумка потерлась, хотя недавно это был ваш любимый комплект, который так гармонировал между собой. Отнесите его не на свалку, а на дачу, и посадите растения – тоже комплектом.
- Лайфхак 2. Цветы в домашнем интерьере
Другой вариант, как использовать такую тройку – украсить домашний интерьер. Посмотрите, как они отлично вписались в цвета мебели. Перед тем как садить растения, укрепите внутри цветочные контейнеры.
- Лайфхак 3. Шлепанцы-вазоны
Резиновые шлепки часто рвутся, зато это отличный материал для декора. Из такой обувки получается по-летнему легкая композиция, которая украсит домик на морском побережье.
- Лайфхак 4. Шляпа с цветком
Хотя может быть и с пером. Еще одна летняя тема с соломенными шляпами, кепками и бескозырками, которая оживит дачный домик.
- Лайфхак 5. Интим не предлагать
Из такого женского элемента одежды получается веселое цветастое оформление приусадебного участка. Есть подозрение, если так украсить калитку, то от ухажеров отбоя не будет.
- Лайфхак 6. Джинсовая беседа
Если в доме накопилось много старых джинсов, им тоже найдется применение на природе. Холошины для плотности набиваются ветошью, а в пояс ставятся вазоны с цветами. Посадите парочку в беседке и пусть общаются тет-а-тет.
- Лайфхак 7. Клубничные сапожки
Старые резиновые сапожки даже на пенсии продолжат служить хозяевам на даче верой и правдой. Но теперь – в качестве клубничной клумбы.
- Лайфхак 8. Шлепки для релакса
Мечта многих людей – пройтись босиком по чистой, свежей, мягкой траве. А в такую обувь так и хочется сунуть ногу, не правда ли?
- Лайфхак 9. Горшки на века
Еще один прикольный вариант – увековечить любимую одежду в виде настоящей цементной скульптуры. Ради этого придется повозиться с раствором, но зато такие горшки прослужат очень долго.
- Лайфхак 10. И снова комплектик
Просто, потому что понравилось ))
Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное