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Як організувати простір на балконі: відеолайфхак

Сьогодні, 19:00

При бажанні із захаращеного балкону можна зробити зону для відпочинку, окрему затишну кімнату або навіть робочий кабінет

Затишна зона відпочинку на балконі
Затишна зона відпочинку на балконі
Фото: Unsplash

Погодьтеся, на балконі можна знайти все! Адже саме там ми зберігаємо те, чим не користуємося, або речі, для яких немає вільного місця в квартирі. Та насправді на балконі можна зробити зону для відпочинку або навіть робочий кабінет. У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, як правильно організувати простір на маленькому балконі.

Балкон – місце, куди хочеться вранці вийти і випити кави, насолодитися чудовим краєвидом і почути спів пташок. Але зазвичай саме тут ми тримаємо ті речі, які не вміщаються в шафі, Тому місце для релаксу перетворюється на ще одну зону для зберігання.

"Я б рекомендувала розпочати прибирання балкону з розхламлення - потрібно позбутися речей, які вам більше не потрібні. Якщо ви звикли сушити речі на сушарці, розміщеній у цій зоні, я б порадила її прибрати і встановити таку систему, як підвісна сушарка. Її можна піднімати й опускати при необхідності повісити одяг", – коментує організатор простору Дана Кондревич у програмі "Ранок з Україною".

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Якщо ж ви мрієте створити робочу зону і зону відпочинку на балконі, слід звільнити місце для столу або розчистити стіл, якщо він вже стоїть.

"Перш ніж ви приступите до організації вашої робочої зони, я раджу звернути увагу на універсальний органайзер у вигляді полички, його можна використовувати, як зону бібліотеки. Кімнатні квіти краще розмістити на стіні, для цього потрібно прикріпити полички. Або використовувати той же універсальний органайзер-поличку. Його плюси в тому, що він використовується у приміщеннях, де є багато простору по вертикалі, а ще такі полички можна поставити одну на одну", – розповіла експерт.

Таким чином маленький балкон стане набагато просторішим. А замість гаража для непотрібних речей у вас з'явиться робоча зона і місце, де можна випити смачної кави.

Дивіться відео, як зробити з балкону окрему затишну кімнату:

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