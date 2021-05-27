Як організувати простір на балконі: відеолайфхак
При бажанні із захаращеного балкону можна зробити зону для відпочинку, окрему затишну кімнату або навіть робочий кабінет
Погодьтеся, на балконі можна знайти все! Адже саме там ми зберігаємо те, чим не користуємося, або речі, для яких немає вільного місця в квартирі. Та насправді на балконі можна зробити зону для відпочинку або навіть робочий кабінет. У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, як правильно організувати простір на маленькому балконі.
Балкон – місце, куди хочеться вранці вийти і випити кави, насолодитися чудовим краєвидом і почути спів пташок. Але зазвичай саме тут ми тримаємо ті речі, які не вміщаються в шафі, Тому місце для релаксу перетворюється на ще одну зону для зберігання.
Якщо ж ви мрієте створити робочу зону і зону відпочинку на балконі, слід звільнити місце для столу або розчистити стіл, якщо він вже стоїть.
Таким чином маленький балкон стане набагато просторішим. А замість гаража для непотрібних речей у вас з'явиться робоча зона і місце, де можна випити смачної кави.
Дивіться відео, як зробити з балкону окрему затишну кімнату:
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