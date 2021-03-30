Как обустроить офис дома: 5 лайфхаков

Полезные советы по организации пространства для тех, кто работает дома

Если вы работаете дома, но при этом ограничены в жилплощади и лишней комнаты для кабинета попросту нет, важно правильно организовать свое рабочее пространство, чтобы вас никто и ничто не отвлекало. Так и домочадцы не будут об вас спотыкаться, и работа пойдет продуктивнее. Смотрите интересные и простые идеи, как можно без проблем обустроить офис дома.

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Лайфхак 1. Ширма

Практичное рабочее место Фото: Pinterest

Отгородиться от внешнего мира можно при помощи легкой выдвижной ширмы. Удобно то, что это временно, и нет нужды кардинально переоборудовать комнату. Так у вас появится возможность в рабочие часы уединиться в собственном пространстве.

Лайфхак 2. Стол-бюро

Практичное рабочее место Фото: Pinterest

Старый добрый стол-бюро, подобно трансформеру, при необходимости приобретает нужные параметры – рабочая функциональная поверхность или же скромная мебель, занимающая совсем немного места. Когда вы закончили, то можете всю свою работу убрать с глаз – как посторонних, так и своих, чтобы забыть о ней до следующего сеанса.

Лайфхак 3. Шкаф-секретер

Практичное рабочее место Фото: Pinterest

Еще одна незаменимая вещь из прошлого, которая оказалась полезной в наше время. Такая мебель способна создать видимость обособленного миниатюрного кабинета в пределах общей комнаты и даже запирать его на ключ. Открыли дверцы – заняли свое рабочее место и отгородились от внешнего мира.

Лайфхак 4. Лестница

Практичное рабочее место Фото: Pinterest

Компактное рабочее место можно оборудовать прямо под лестницей на второй этаж. Получится отличная экономия пространства. Правда, такой вариант подойдет для кратковременной работы, иначе хождение домочадцев "по головам" может отвлекать.

Лайфхак 5. Балкон

Практичное рабочее место Фото: Pinterest

У многих людей балкон представляет собой сугубо техническое помещение и чаще всего используется для перекуров, сушки белья и хранения всякого хлама. И напрасно, потому что лоджия – отличная зона для совершенно обособленного кабинета в домашних условиях. И дверь закрыта, и светло, и вид из окна поможет чаще отдыхать уставшим глазам.

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