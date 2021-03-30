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Как обустроить офис дома: 5 лайфхаков

Сегодня, 17:47

Полезные советы по организации пространства для тех, кто работает дома

Если вы работаете дома, но при этом ограничены в жилплощади и лишней комнаты для кабинета попросту нет, важно правильно организовать свое рабочее пространство, чтобы вас никто и ничто не отвлекало. Так и домочадцы не будут об вас спотыкаться, и работа пойдет продуктивнее. Смотрите интересные и простые идеи, как можно без проблем обустроить офис дома.

Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

  • Лайфхак 1. Ширма

Практичное рабочее место
Практичное рабочее место
Фото: Pinterest

Отгородиться от внешнего мира можно при помощи легкой выдвижной ширмы. Удобно то, что это временно, и нет нужды кардинально переоборудовать комнату. Так у вас появится возможность в рабочие часы уединиться в собственном пространстве.

  • Лайфхак 2. Стол-бюро

Практичное рабочее место
Практичное рабочее место
Фото: Pinterest

Старый добрый стол-бюро, подобно трансформеру, при необходимости приобретает нужные параметры – рабочая функциональная поверхность или же скромная мебель, занимающая совсем немного места. Когда вы закончили, то можете всю свою работу убрать с глаз – как посторонних, так и своих, чтобы забыть о ней до следующего сеанса.

  • Лайфхак 3. Шкаф-секретер

Практичное рабочее место
Практичное рабочее место
Фото: Pinterest

Еще одна незаменимая вещь из прошлого, которая оказалась полезной в наше время. Такая мебель способна создать видимость обособленного миниатюрного кабинета в пределах общей комнаты и даже запирать его на ключ. Открыли дверцы – заняли свое рабочее место и отгородились от внешнего мира.

  • Лайфхак 4. Лестница

Практичное рабочее место
Практичное рабочее место
Фото: Pinterest

Компактное рабочее место можно оборудовать прямо под лестницей на второй этаж. Получится отличная экономия пространства. Правда, такой вариант подойдет для кратковременной работы, иначе хождение домочадцев "по головам" может отвлекать.

  • Лайфхак 5. Балкон

Практичное рабочее место
Практичное рабочее место
Фото: Pinterest

У многих людей балкон представляет собой сугубо техническое помещение и чаще всего используется для перекуров, сушки белья и хранения всякого хлама. И напрасно, потому что лоджия – отличная зона для совершенно обособленного кабинета в домашних условиях. И дверь закрыта, и светло, и вид из окна поможет чаще отдыхать уставшим глазам.

Ранее мы рассказывали, как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи.

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