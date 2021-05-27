Какие овощи отличные соседи: лайфхак-подсказка

Хоть в борще, хоть на грядке: капуста дружит со свеклой и картошкой

Как правильно садить овощи Фото: Unsplash

Люди издавна заметили, что у овощей на грядке с одними соседями складываются хорошие взаимоотношения, а вот других они просто на дух не выносят. Как правильно посадить овощи с учетом плана севооборота, кто с кем дружит на огороде и даже помогает в росте, читайте в нашей статье.

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Многие овощи не просто мирно сосуществуют на одном участке, но еще и активно помогают друг другу в росте за счет улучшения почвы или отпугивания вредителей друг от друга. За счет правильной посадки таких добрых соседей вы получите намного больший урожай.

А потому многие овощи целесообразно высаживать на участке не в одиночестве, а по соседству с другими растениями, которые являются компаньонами. Сообща им легче снизить плохое воздействие насекомых-вредителей и болезней.

Какие овощи хорошо влияют друг на друга: лайфхак-подсказка

Баклажаны – фасоль, перец. Кабачки – кукуруза, дыня, тыква. Капуста – свекла, мангольд, картофель, сельдерей, укроп, салат, лук, шпинат. Картофель – фасоль, кукуруза, горох. Лук – свекла, морковь, мангольд, салат, перец. Морковь – бобовые, томаты. Огурцы – фасоль, кукуруза, горох, капуста. Помидоры – морковь, сельдерей, огурцы, лук, перец. Свекла – капуста, брокколи, салат, лук, чеснок. Фасоль – кукуруза, сельдерей, чабер садовый, огурцы, редис, клубника.

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