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Какие овощи отличные соседи: лайфхак-подсказка

Сегодня, 20:25

Хоть в борще, хоть на грядке: капуста дружит со свеклой и картошкой

Как правильно садить овощи
Как правильно садить овощи
Фото: Unsplash

Люди издавна заметили, что у овощей на грядке с одними соседями складываются хорошие взаимоотношения, а вот других они просто на дух не выносят. Как правильно посадить овощи с учетом плана севооборота, кто с кем дружит на огороде и даже помогает в росте, читайте в нашей статье.

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Многие овощи не просто мирно сосуществуют на одном участке, но еще и активно помогают друг другу в росте за счет улучшения почвы или отпугивания вредителей друг от друга. За счет правильной посадки таких добрых соседей вы получите намного больший урожай.

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А потому многие овощи целесообразно высаживать на участке не в одиночестве, а по соседству с другими растениями, которые являются компаньонами. Сообща им легче снизить плохое воздействие насекомых-вредителей и болезней.

Какие овощи хорошо влияют друг на друга: лайфхак-подсказка

  1. Баклажаны – фасоль, перец.
  2. Кабачки – кукуруза, дыня, тыква.
  3. Капуста – свекла, мангольд, картофель, сельдерей, укроп, салат, лук, шпинат.
  4. Картофель – фасоль, кукуруза, горох.
  5. Лук – свекла, морковь, мангольд, салат, перец.
  6. Морковь – бобовые, томаты.
  7. Огурцы – фасоль, кукуруза, горох, капуста.
  8. Помидоры – морковь, сельдерей, огурцы, лук, перец.
  9. Свекла – капуста, брокколи, салат, лук, чеснок.
  10. Фасоль – кукуруза, сельдерей, чабер садовый, огурцы, редис, клубника.

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