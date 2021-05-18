Как в разы увеличить урожайность на участке: лайфхак из школьного учебника
Посадите помидоры после огурцов, а лук после капусты
Кроме правильного ухода, своевременного полива, прополки, удобрений для растений, борьбы с сорняками и прожорливыми огородными вредителями, на хороший рост и урожайность также влияет правильный севооборот. Этот процесс представляет собой чередование огородных культур на участке.
За счет правильно спланированной высадки и смены участков огородники издавна получали хороший урожай и оберегали растения от истощения. А вот если единожды разбитый на грядки огород на дачном участке из года в год засаживать одними и теми же растениями, они начинают слабеть и снижать урожайность.
Как правильно сажать культуры, в какой последовательности менять растения, чтобы принести максимальную пользу, дать отдохнуть почве и получать высокий урожай, узнайте в нашей статье.
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Истощение почвы происходит из-за особенностей питания растений. Каждый вид тянет из земли различные питательные вещества. К примеру, зерновые культуры любят азот, картофель предпочитает калий, а помидорам нужен фосфор. Если садить одинаковые или родственные растения все время на одном и том же месте, они выкачают из земли именно эти элементы.
А вот если культуры с разными предпочтениями чередовать, то они будут более равномерно брать из грунта нужные для себя вещества.
Многие овощные культуры чувствительно относятся к собственным токсинам, т.е. корневым выделениям, которые со временем накапливаются в земле и начинают вредить своим же хозяевам.
Еще одна причина, по которой полезен севооборот: болезни и вредители. Как правило, насекомые обосновываются в земле поблизости от своих источников питания, там же размножаются и зимуют. И они будут сбиты с толку, если убрать их любимые растения.
Обычно план по севообороту составляется на несколько лет. Важно соблюдать определенную последовательность, потому что не все растения можно сажать друг за другом, также у растений есть свои предпочтения относительно соседей.
Организовывая схему севооборота, для большей наглядности начните вести учет урожайности при перемещении культур.
1 раз в 4-5 лет желательно давать участку земли отдохнуть и ничего не высаживать.
Наиболее простой план севооборота – это чередование зелени, овощей и корнеплодов.
- Корнеплоды : картофель, редька, репа, редис, пастернак, лук, морковь, хрен, чеснок;
- Овощи : огурцы, помидоры, баклажаны, бобы, кабачки, патиссоны, перец, тыква;
- Зелень – укроп, капуста, шпинат, петрушка, салат, сельдерей, эстрагон.
Оптимально менять культуры на те растения, которые относятся к другому семейству.
После чего лучше всего сажать растения:
- Горох : капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель.
- Капуста : огурцы, кабачки, тыква, бобовые, картофель, морковь.
- Картофель : кабачки, чеснок, бобовые.
- Лук и чеснок : капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель, горох, бобы, фасоль.
- Морковь : капуста, картофель, зелень, огурцы, кабачки.
- Огурцы, кабачки, тыква : лук, чеснок, бобовые, кукуруза, капуста.
- Перец и баклажаны : огурцы, лук, морковь.
- Помидоры : капуста, огурцы, кабачки, тыквы, зелень, морковь, лук, чеснок, свекла.
- Свекла : зелень, картофель, огурцы.
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