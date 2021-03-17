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Яичная скорлупа для цветов: как сделать удобрения

Сегодня, 23:31

Не спешите выбрасывать скорлупу от яиц: лайфхаки для цветоводов

Яичные скорлупки – копеечное и в то же время очень ценное натуральное сырье, которое можно применять в качестве удобрения для растений. К примеру, на огороде или для комнатных цветов, которые лучше растут в нейтральном или щелочном грунте. Так что, съев яйцо, не спешите выбрасывать скорлупку, а читайте лайфхаки, как сделать из нее полезную минеральную добавку и не только.

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  • Лайфхак 1. Приготовьте настой для растений

Возьмите 200 г измельченной до состояния порошка яичной скорлупы и залейте 800 мл теплой воды. Накройте и оставьте настаиваться на две недели, периодически взбалтывая раствор. Готовым настоем раз в месяц поливайте комнатные цветы.

  • Лайфхак 2. Как сделать быстрый настой для полива

Чтобы ускорить процесс приготовления удобрения, его нужно прокипятить. Для этого 200 г порошка скорлупы залейте 1 л воды и дайте покипеть 2-3 минуты. Остудите и добавляйте во время полива из расчета примерно полстакана раствора на 1 л воды.

  • Лайфхак 3. Удобряйте растения чистым порошком

Для использования чистого порошка из яичной скорлупы снимите верхний слой земли в горшке. Затем перемешайте его с сухим порошком и верните обратно в горшок. Аналогичным образом можно подкормить почву при пересадке цветов.

  • Лайфхак 4. Используйте скорлупу в качестве дренажа

При посадке цветов на дно горшка выложите 2-сантиметровый слой не сильно измельченной яичной скорлупы. Это убережет корневую систему от загнивания при избыточном поливе.

  • Лайфхак 5. Скорлупа очень удобна для рассады

Скорлупки можно использовать для будущей рассады. В них корневая система не калечится при переносе растения на место высадки. Его можно посадить в грунт в таком "стаканчике", предварительно нарушив и раздавив скорлупу. Так растение сможет пустить корни в новую почву и продолжить рост. А скорлупа насытит микроэлементами и защитит от вредоносных насекомых.

Ранее мы рассказывали о фитотерапии: какими цветами стоит не только любоваться.

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