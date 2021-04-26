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Как просто и красиво защитить огород от вредителей: цветочный лайфхак

Сегодня, 20:45

Есть несколько растений, которые отпугнут вредных насекомых от вашего урожая

Чтобы собрать хороший урожай на своем огороде, нужно много чего сделать: проверить почву на кислотность, организовать полив, удобрять грунт. Но даже этого недостаточно, потому что всегда найдутся желающие воспользоваться плодами ваших трудов. Речь о насекомых-вредителях, которые полчищами населяют участок и могут лишить вас урожая на разных этапах созревания плодов.

Как с ними бороться? Мы уже делились с вами простыми и дешевыми лайфхаками, как избавиться от вредителей на приусадебном участке. А сейчас расскажем о самом природном и красивом методе отпугивания нежелательных гостей.

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Есть растения, которых на дух не переносят многие насекомые. Одни из них используются как лекарственные, другие просто красиво цветут и украшают сад. Узнайте, какие цветы можно высадить на своем участке, чтобы вредители надолго его покинули.

Самые популярные растения в борьбе с вредителями

  • Бархатцы

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Эти яркие веселые оранжевые цветы совершенно неприхотливы в уходе. Их достаточно просто посеять весной в открытый грунт, а дальше они способны распространяться самосевом. Единственное, их нельзя высаживать рядом с бобовыми, потому что они выделяют особое вещество, угнетающее рост этих культур. Бархатцы имеют характерный аромат, который отпугивает насекомых. Эти цветы отлично борются с проволочником и нематодами, которые портят картофель. Также бархатцы хорошо высаживать по соседству с земляникой, огурцами, луком. Они спасают эти растения от долгоносика, тли, луковой мушки, муравьев, белокрылки.

  • Календула

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Ноготки или календулу многие путают с бархатцами. Но это только до тех пор, пока не увидят оба цветка рядом. Это красивое и непритязательное лекарственное растение очень популярно среди дачников, потому что является еще и инсектицидом. Календула эффективно борется с такими вредителями, как колорадский жук, нематода, клещи, тля. А еще календула привлекает божью коровку, которая также уничтожает тлю. Ее принято садить вдоль овощей и ягод. Однако не стоит располагать календулу рядом с арбузами, дынями и кукурузой, потому что растение препятствует образованию завязи плодов.

  • Пиретрум

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Эти цветы похожи на разноцветные ромашки большого размера. Они очень красиво смотрятся на клумбе. На самом деле пиретрум – персидская ромашка. Эти многолетники не требуют ежегодной высадки, да и в уходе они совершенно не требовательны. Их польза заключается в том, что плантации цветов отлично отпугивают разнообразных вредителей: блох, клещей, комаров и муравьев. Потому садоводы часто селят персидскую ромашку рядом с садово-огородными культурами.

  • Настурция

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Нарядные изящные цветы не только украшают грядки возле овощей и ягод, но еще и с успехом борются с вредными насекомыми. Настурция считается особенно эффективной против белокрылки, тли, капустницы.

  • Пижма

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Этот цветок – всего лишь сорняк, но благодаря трудам селекторов появились и красивоцветущие сорта, которые украшают клумбы и при этом не потеряли свою силу против насекомых вредителей. Пижма очень неприхотлива в уходе. Ее хорошо высаживать недалеко от дома, возле веранды и беседок, а также в саду и огороде. Резкий аромат этих цветов совершенно не любят блохи, мухи, комары, клещи, а еще колорадские жуки, тля.

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