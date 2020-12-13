Именины Андрея: поздравления с днем ангела
В День ангела Андрея-2020 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе
Свой День ангела 13 декабря отмечают все мужчины по имени Андрей. Именно в этот день церковь чтит святого Андрея Первозванного. Так что не забудьте отправить всем знакомым Андреям, Андрюшам, Андрейкам и Андрейчикам самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.
Древнегреческое имя Андрей на самом деле переводится очень просто – это мужчина. Очень часто Андрей – это душа любой компании, шутливый, активный и жизнерадостный. Кроме того, Андрею часто везет по жизни, он удачлив и умеет добиваться немалых высот.
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В день ангела Андрея мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, философские и добрые поздравления с именинами в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Андрею с днем ангела в стихах
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С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Будет ласковой судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
Милые пожелания в День ангела Андрея в прозе
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Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и неизменным лидером в делах, хорошим работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и любимым мужчиной. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.
Прикольные смс поздравления с именинами Андрея
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На проблемы все забей –
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы все у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал –
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
Красивые поздравления Андрею с днем ангела в прозе
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Дорогой Андрей, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты был самым успешным и процветающим, чтобы тебя ценили и дорожили тобой.
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