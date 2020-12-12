День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Завтра православные отмечают день святого Андрея Первозванного-2020: на что важно обратить внимание

Завтра, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2020. Сегодня.Lifestyle расскажут об истории, приметах и традициях праздника.

День Андрея Первозванного Фото: Depositphotos

День Андрея Первозванного: дата праздника

Ежегодно 13 декабря отмечается Андреев день, в который православная церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Примечательно, что в 2020 году этот праздник выпадает на выходной день воскресенье. Этот день имеет магическую силу, ведь издавна на Андреев день люди гадали.

История праздника Андрея Первозванного

Праздник Андрея Первозванного появился очень давно, и это не только религиозная дата, но и народная. Церковная легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер, к примеру заклинания и гадания на будущую судьбу.

Ранее этот праздник еще называли Калита. Он считается холостяцким, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено безобразничать и устраивать различные шалости, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Андрея – праздник молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

Византийская мозаика Фото: depositphotos.com

День Андрея Первозванного-2020: традиции

Традиционно на Андрея Первозванного девушки гадали. В этот день девушки пытались узнать, кто же будет их суженым, а вариантов гаданий было несколько. Кроме того, по традициям наших предков девушки и юноши собирались в одном доме вечером 12 декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а уже в ночь с 12 на 13 декабря гадали.

Что нельзя делать на день Андрея Первозванного

В этот день нельзя шить, ткать и прясть. Чтобы не накликать беду, этими ремеслами заниматься нельзя было категорически. Запрет иногда распространялся на более долгий период – вплоть до Крещения.

Все другие запреты на Андрея Первозванного идут со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви гадать вообще нельзя.

Приметы на день святого Андрея Первозванного

Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, а если выпадет – холодная и снежная.

Если тихая вода в реке – хорошая зима, шумная – будут трещать морозы, будут бури, метели.

Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.

Холодно, но солнечно? Быть хорошему урожаю.

Смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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