День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы
Завтра православные отмечают день святого Андрея Первозванного-2020: на что важно обратить внимание
Завтра, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2020. Сегодня.Lifestyle расскажут об истории, приметах и традициях праздника.
Ежегодно 13 декабря отмечается Андреев день, в который православная церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Примечательно, что в 2020 году этот праздник выпадает на выходной день воскресенье. Этот день имеет магическую силу, ведь издавна на Андреев день люди гадали.
Праздник Андрея Первозванного появился очень давно, и это не только религиозная дата, но и народная. Церковная легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер, к примеру заклинания и гадания на будущую судьбу.
Ранее этот праздник еще называли Калита. Он считается холостяцким, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено безобразничать и устраивать различные шалости, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Андрея – праздник молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.
Традиционно на Андрея Первозванного девушки гадали. В этот день девушки пытались узнать, кто же будет их суженым, а вариантов гаданий было несколько. Кроме того, по традициям наших предков девушки и юноши собирались в одном доме вечером 12 декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а уже в ночь с 12 на 13 декабря гадали.
В этот день нельзя шить, ткать и прясть. Чтобы не накликать беду, этими ремеслами заниматься нельзя было категорически. Запрет иногда распространялся на более долгий период – вплоть до Крещения.
Все другие запреты на Андрея Первозванного идут со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви гадать вообще нельзя.
- Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, а если выпадет – холодная и снежная.
- Если тихая вода в реке – хорошая зима, шумная – будут трещать морозы, будут бури, метели.
- Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.
- Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
- Холодно, но солнечно? Быть хорошему урожаю.
Смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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