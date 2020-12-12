Гадания на Андрея-2020: как правильно гадать и когда
Узнайте самые популярные гадания на праздник святого Андрея – от жутких до забавных
13 декабря украинцы отмечают день Святого Андрея. Именно в это время, согласно народным традициям, девушки и парни присматривались друг к другу. А уже после Крещения, 19 января, начинался сезон зимних свадеб.
Традиционно девушки проводили гадания на святого Андрея на суженого. Считается, что перед гаданием нельзя есть ничего мясного, а только хлеб и воду. Гадать должны только девушки или женщины. Какие же есть виды гадания на святого Андрея? Сегодня.Lifestyle предлагают несколько популярных способов узнать свою судьбу.
В комнате девушка остается одна и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Девушка должна сосредоточиться на своем вопросе. Четко представив, что именно ее интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.
Интерпретации фигур, самые популярные из которых:
- круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;
- овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;
- ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;
- змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг себя,
- запутанный узел: ждите интриг;
- треугольник: признак удачи в делах;
- бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и к свадьбе;
- цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.
Для этого подойдут несколько непрозрачных чашек. Необходимо разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, и в одну налить воду. Гадающих должно быть столько, сколько чашек. Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами.
- лук – к слезам,
- хлеб – к достатку,
- кольцо – к свадьбе,
- вода – вас ожидает беременность,
- соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности.
- с сахаром – веселье.
- деньги – станете богатой.
В тарелку с водой кладут две спички: одна – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.
Это страшное гадание на Андрея, когда гадать нужно в полночь и на перекрестке. Девушка очерчивает вокруг себя круг, становится в него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А если услышит чью-то ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.
Одно из самых популярных гаданий на Андрея – по вишне. В день 13 декабря девушки срывали с вишни ветку, думали о своей судьбе и ставили в воду. Если веточка зацветала до Рождества, 7 января, то в будущем году девушка ждала сватов. А если цветы на вишневой ветке не появлялись до Маланки, 14 января, то свадьбы еще нескоро ждать.
Этот метод странный и жуткий. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.
Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.
Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?" Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!" Суженый исчезает.
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Верили, что можно на Андрея даже узнать профессию своего будущего мужа. Для этого девушки шли к реке, набирали ил со дна, приносили домой и рассматривали. Если в иле находили гвоздь – муж будет кузнецом, если треску – плотником, песок – каменщиком, а если ничего не находили – земледельцем.
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