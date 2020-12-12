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Гадания на Андрея-2020: как правильно гадать и когда

Сегодня, 19:55

Узнайте самые популярные гадания на праздник святого Андрея – от жутких до забавных

13 декабря украинцы отмечают день Святого Андрея. Именно в это время, согласно народным традициям, девушки и парни присматривались друг к другу. А уже после Крещения, 19 января, начинался сезон зимних свадеб.

Гадания на Андрея
Гадания на Андрея
Фото: Pixabay

Традиционно девушки проводили гадания на святого Андрея на суженого. Считается, что перед гаданием нельзя есть ничего мясного, а только хлеб и воду. Гадать должны только девушки или женщины. Какие же есть виды гадания на святого Андрея? Сегодня.Lifestyle предлагают несколько популярных способов узнать свою судьбу.

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Правдивое гадание на Андрея с помощью цепочки

В комнате девушка остается одна и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Девушка должна сосредоточиться на своем вопросе. Четко представив, что именно ее интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.

Интерпретации фигур, самые популярные из которых:

  • круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;
  • овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;
  • ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;
  • змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг себя,
  • запутанный узел: ждите интриг;
  • треугольник: признак удачи в делах;
  • бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и к свадьбе;
  • цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадание на День Андрея 13 декабря на чашках

Для этого подойдут несколько непрозрачных чашек. Необходимо разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, и в одну налить воду. Гадающих должно быть столько, сколько чашек. Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами.

  • лук – к слезам,
  • хлеб – к достатку,
  • кольцо – к свадьбе,
  • вода – вас ожидает беременность,
  • соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности.
  • с сахаром – веселье.
  • деньги – станете богатой.

Гадание на Андрея Первозванного на спичках

В тарелку с водой кладут две спички: одна – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.

Гадание на день Андрея 13 декабря
Гадание на день Андрея 13 декабря
Фото: Depositphotos

Гадание в ночь на святого Андрея на перекрестке

Это страшное гадание на Андрея, когда гадать нужно в полночь и на перекрестке. Девушка очерчивает вокруг себя круг, становится в него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А если услышит чью-то ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.

Гадание на вишневой ветке на Андрея

Одно из самых популярных гаданий на Андрея – по вишне. В день 13 декабря девушки срывали с вишни ветку, думали о своей судьбе и ставили в воду. Если веточка зацветала до Рождества, 7 января, то в будущем году девушка ждала сватов. А если цветы на вишневой ветке не появлялись до Маланки, 14 января, то свадьбы еще нескоро ждать.

Как гадать на суженого по веточке
Как гадать на суженого по веточке
Фото: Pexels

Жуткое гадание на Андрея 13 декабря – приглашение на ужин

Этот метод странный и жуткий. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.

Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.

Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?" Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!" Суженый исчезает.

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Гадание на профессию на Андрея

Верили, что можно на Андрея даже узнать профессию своего будущего мужа. Для этого девушки шли к реке, набирали ил со дна, приносили домой и рассматривали. Если в иле находили гвоздь – муж будет кузнецом, если треску – плотником, песок – каменщиком, а если ничего не находили – земледельцем.

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Источник: Сегодня
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