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День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 12:58

Узнайте, как нужно провести праздник Андрея Первозванного 13 декабря

День Андрея Первозванного-2020 православные христиане отмечают сегодня, 13 декабря. В этот праздник всем, кто выходит в море или уже находится в плавании, нужно получить благословение. Церковнослужители советуют причаститься и исповедаться военнослужащим, людям, которые часто находятся в разъездах и в командировках, чья работа связана с опасностью и риском.

Главные традиции и запреты в День Андрея
Главные традиции и запреты в День Андрея
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle рассказывают, как нужно провести праздник Андрея Первозванного 13 декабря и что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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В народе день Андрея Первозванного называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого.

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Церковь же рекомендует на Андрея пойти в храм на службу и помолиться. У незамужних женщин есть шанс в этот день вымолить себе счастливую семейную жизнь. По традициям, в доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший урожай.

13 декабря отмечаем День Андрея Первозванного
13 декабря отмечаем День Андрея Первозванного
Фото: pravoslavie.ru

День святого апостола Андрея: что нельзя делать

  1. В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому. Однако готовить застолье в этот день не только не возбранялось, но считалось обязательным атрибутом данного праздника.
  2. Церковью запрещено гадать (хоть это и принято в народе) и устраивать шумные гулянки с алкоголем.
  3. В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста-2020. Поэтому 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле, и другие разрешенные блюда.

В день святого Андрея запрещается шить, ткать и прясть
В день святого Андрея запрещается шить, ткать и прясть
Фото: pravoslavie.ru

Приметы на День Андрея 13 декабря

  • Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
  • Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.
  • Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
  • Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.
  • Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

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Источник: Сегодня
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