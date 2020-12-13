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13 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 13 декабря? День благотворительности в Украине. День апостола Андрея Первозванного – в православном и народном календаре. День святой Люции и Третье воскресенье Адвента – у западных христиан. Именины празднуют: Андрей и Иван.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 декабря.

13 декабря: какой сегодня праздник
13 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День благотворительности – в Украине с 2007 года во второе воскресенье декабря ежегодно отмечается национальный праздник, посвященный людям, которые занимаются бескорыстной благотворительной деятельностью.
  • День скрипки – неофициальный музыкальный праздник почитателей этого инструмента, который изначально отмечался как национальный американский праздник.
  • День республики сегодня празднует Мальта.
  • День памяти жертв военного положения 1981-1983 гг. отмечается в Польше с 2002 года.

Какой сегодня праздник

13 декабря в православной церкви чтится память апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Также почитается святитель Фрументий, архиепископй Индийский (Эфиопский).

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В народе 13 декабря отмечался День Андрея, который также называли Андрей Зимний. Это праздник молодежных гуляний, где юноши и девушки искали себе пару для будущей супружеской жизни. Традиционно на Андрея Первозванного девушки гадали на суженого, судьбу, свадьбу и супружескую жизнь.

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Приметы на 13 декабря

  • на Андрея Первозванного было принято гадать о судьбе и суженом;
  • в день Андрея нельзя шить, ткать и прясть;
  • если на Андрея Зимнего идет снег – он пролежит до самой весны;
  • шумная вода в колодце или проруби – к стужам и метелям;
  • тихая вода в Андреев день говорит о том, что вся зима будет тихой;
  • красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1642 – голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию.
  • 1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.

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  • 1917 – Украинский Центральный Совет официально создал Воздушный флот УНР.
  • 1981 – в Польше введено военное положение с целью силового подавления оппозиции.
  • 1991 – создана Федерация футбола Украины.

Кто родился 13 декабря

  • 1797 – Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.
  • 1816 – Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Siemens.
  • 1877 – Николай Леонтович, украинский композитор, дирижер, фольклорист.
  • 1893 – Микола Хвылевой, украинский писатель, публицист.
  • 1908 – Ростислав Плят, советский актер театра и кино.
  • 1946 – Владимир Быстряков, советский и украинский композитор, пианист, шоумен.
  • 1981 – Эми Ли, американская певица, поэтесса, пианистка.
  • 1989 – Тейлор Свифт, американская кантри-певица, автор песен, продюсер, режиссер, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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