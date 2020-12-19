Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 08:00

День ангела Николая 19 декабря: добрые и красивые картинки и открытки с именинами

Сегодня, 19 декабря, отмечают День Николая Чудотворца, День святого Николая или же День Николы Зимнего. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинников с таким самобытным и почти сказочным именем – Николай.

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: Pexels

Значение имени Николай

Имя Николай означает "Победитель народов". Имя происходит от древнегреческого имени Николаос. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Клаус, в Скандинавии – Нильс.

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: bonnycards

Николай с детства растет крепким и здоровым. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Трудности преодолевает без посторонней помощи. Уравновешен, трудолюбив и работоспособен. Николай может овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, дружелюбен.

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: bonnycards

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в День святого Николая и предлагаем вам красивые, добрые, позитивные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Днем ангела для именинников.

Читайте также:
С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

День святого Николая: добрые поздравления в прозе:

С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: bonnycards

***

Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: bonnycards

***

С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

День святого Николая: чудесные поздравления в стихах:

Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.

Читайте также:
Почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки

***

Поздравляем, Николай,
И желаем дружно:
Постоянно твердо знай,
Что для счастья нужно.
Пусть далекие мечты
Упадут в ладони,
Пусть удачлив будешь ты
И на все способен.
Пусть всегда и соль, и хлеб
Будет в твоем доме,
Пусть найдет тебя успех,
Чтоб исполнить волю.

С именинами Николая
С именинами Николая
Фото: bonnycards

***

С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.

Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс Куда пойти в гости к Святому Николаю: список волшебных локаций в Киеве Почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки Разрисовываем праздничные пряники на День святого Николая - секреты от мастерицы День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы
праздники открытки именины николай поздравления картинки День святого Николая день ангела
Реклама

Новости партнеров

Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 06:00Fun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Сегодня, 00:01Events

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

Вчера, 20:05Food

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

Вчера, 20:00Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Вчера, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:02Wellness

Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек

17 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

17 декабряПсихология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

17 декабряFun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряEvents

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

17 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Джерело вітамінів: корисні властивості квашеної капусти. Рецепти
Джерело вітамінів: корисні властивості квашеної капусти. Рецепти
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять