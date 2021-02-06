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День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Сьогодні, 06:05

Як привітати з Днем блаженної Ксенії Петербурзької 6 лютого

Сьогодні, 6 лютого, православна церква вшановує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. За свою працю, лагідність і молитви свята Ксенія отримала від Господа дар передбачення і цілительства і незабаром прославилася багатьма чудесами. У народі блаженну Ксенію стали називати "втішає всіх, хто її просить".

З днем ангела!
З днем ангела!
Фото: Pexels

У День блаженної Ксенії Петербурзької обов'язково привітайте своїх рідних і близьких, побажайте їм мудрості і щастя, а також заступництва святої Ксенії у всіх їхніх добрих справах і починаннях. А ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам добрі, гарні і радісні привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької у віршах і прозі.

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Красиві привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької

***

Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!

З днем ангела!
З днем ангела!
Фото: Pexels

Добрі вітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької в прозі

***

Вітаю з Днем блаженної Ксенії Петербурзької! Бажаю завжди любити, сподіватися, вірити і не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку!

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День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі смс побажання

***

Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!

З днем ангела!
З днем ангела!
Фото: Pexels

День блаженної Ксенії Петербурзької: ефектні привітання в прозі

***

У День блаженної Ксенії Петербурзької бажаю, щоб свята допомагала вам у важкі хвилини, наділяла здоров'ям, дарувала любов і допомагала в досягненні поставленої мети.

Смс привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької

***

Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.

З днем ангела!
З днем ангела!
Фото: Pexels

Милі привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької своїми словами

***

Вітаю з Днем святої Ксенії Петербурзької! Від щирого серця бажаю щедрості душі праведних діянь, небесної благодаті, істинних цінностей життя, щирих молитов і міцної віри.

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Короткі привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької у віршах

***

С днем блаженной Ксении,
Сердечно поздравляю.
Здоровья, радости, добра,
От всей души желаю.

Оставят вас в покое
Дурные мысли пусть,
И по ветру развеются
Печаль, болезни, грусть!

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