День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Як привітати з Днем блаженної Ксенії Петербурзької 6 лютого

Сьогодні, 6 лютого, православна церква вшановує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. За свою працю, лагідність і молитви свята Ксенія отримала від Господа дар передбачення і цілительства і незабаром прославилася багатьма чудесами. У народі блаженну Ксенію стали називати "втішає всіх, хто її просить".

З днем ангела! Фото: Pexels

У День блаженної Ксенії Петербурзької обов'язково привітайте своїх рідних і близьких, побажайте їм мудрості і щастя, а також заступництва святої Ксенії у всіх їхніх добрих справах і починаннях. А ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам добрі, гарні і радісні привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької у віршах і прозі.

Красиві привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької

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Пусть дарит Ксения святая

Благополучие, уют,

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!



Желаю благ земных, здоровья,

И жизнь пусть будет хороша,

Теплом, надеждой и любовью

Пусть наполняется душа!

З днем ангела! Фото: Pexels

Добрі вітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької в прозі

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Вітаю з Днем блаженної Ксенії Петербурзької! Бажаю завжди любити, сподіватися, вірити і не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку!

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі смс побажання

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Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

З днем ангела! Фото: Pexels

День блаженної Ксенії Петербурзької: ефектні привітання в прозі

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У День блаженної Ксенії Петербурзької бажаю, щоб свята допомагала вам у важкі хвилини, наділяла здоров'ям, дарувала любов і допомагала в досягненні поставленої мети.

Смс привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької

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Вам в день Ксении блаженной

От души хочу желать,

Чтобы меньше на работе

Приходилось уставать,

Чтобы горе и печали

Обошли вас стороной,

И чтоб люди вас встречали

Только доброю молвой.

З днем ангела! Фото: Pexels

Милі привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької своїми словами

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Вітаю з Днем святої Ксенії Петербурзької! Від щирого серця бажаю щедрості душі праведних діянь, небесної благодаті, істинних цінностей життя, щирих молитов і міцної віри.

Короткі привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької у віршах

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С днем блаженной Ксении,

Сердечно поздравляю.

Здоровья, радости, добра,

От всей души желаю.



Оставят вас в покое

Дурные мысли пусть,

И по ветру развеются

Печаль, болезни, грусть!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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