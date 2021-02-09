Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Новый год в Китае – один из самых важных праздников

Так случилось, что Китайский Новый год стал для нас вторым значимым праздником после Дня святого Валентина. Кстати, если вы еще в раздумьях, как отметить День влюбленных незабываемо, ознакомьтесь с интересными LOVEхаками. Но и Новый год по восточному календарю требует подготовки. Ведь отличия между празднованием нашего и Нового года китайского существенны. Во-первых, дата. Если у нас с этим все стабильно, то в Китае – нет. В этом году будем отмечать его в пятницу, 12 февраля. Ну и во-вторых, праздничное меню у китайцев тоже значительно отличается. Они с удовольствием едят традиционные пельмени цзяоцзы, спринг-роллы, мандарины.

Что должно быть на столе на Китайский Новый год

Фото: Pixabay

Празднование Нового года начинается в новогодний вечер (Tuan Nian) с богатого торжественного ужина, когда за праздничным столом собирается вся семья. Столь же обязательным, как и присутствие всех членов семьи, является совместное приготовление наиболее популярного китайского блюда – клецок (цзяоцзы). Это не просто вкусное блюдо, но и символ самых добрых пожеланий. Наиболее желаемое – рождение сыновей. В этот вечер, накануне Нового года, детям разрешают не ложиться спать, веселиться вместе со взрослыми. Эта традиция называется Shou Swei, что буквально означает "проводы уходящего года". Согласно древним верованиям, совместные проводы года продлевают жизнь родителям.

На праздничный стол, кроме блюд из курицы, утки, свинины и рыбы, подают также выпечку и кондитерские изделия, которые традиционно готовят на Новый год. Эти сладости издавна называются Nian Gao или "Новогодние пироги". Обязательным блюдом считаются пирожки со сладким рисом.



Все блюда и фрукты, которые подаются на праздничный новогодний стол, имеют определенное символическое значение. На столе должен преобладать красный цвет, символизирующий полноту жизни и счастье. Не менее важны мандарины.

Мандарины символизируют золотые монеты Фото: Unsplash

Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог Nian Gao и по традиции говорят Nian Nian Gao Sun, что в переводе означает "желаем вашей семье успеха и процветания в каждом новом году". Также принято приносить два мандарина. Считается, что мандарины приносят удачу и благополучие.

А еще готовят спринг-роллы. Так они называются потому, что празднование Нового года совпадает с Праздником весны и обновления. Спринг-роллы похожи на слитки золота, символизируют процветание и здоровье. Тесто для них делают из воды, муки и соли, а для начинки берут свинину, грибы шиитаке и морковь. Но можно сделать их овощными или даже сладкими. Когда роллы наполнены начинкой, их поджаривают до золотистой корочки.

Как празднуют Китайский Новый год

Китайцы надевают праздничные наряды Фото: Pixabay

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и тем самым привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они "давали отчет" о прошедшем годе, а затем отдает дань уважения памяти предков.

В этот праздничный день все без исключения надевают новую, специально купленную для этого случая, одежду и посещают родственников и друзей, чтобы поздравить их с Новым годом. Обычно при этом люди берут друг друга за руки и говорят: Gung Shi Fa Tsai, что означает: "Поздравляю! Желаю богатства и процветания!" или Do Fu Do Shou, что означает "Да будет ваша жизнь полна счастья и радости!", а также Ru Dung Hai, Shou Bi Nan San, что означает "Пусть ваше счастье будет таким же большим, как Восточное море, а жизнь – такой же долгой, как Южные горы". В течение нескольких дней везде будет царить праздничное веселье. Люди будут наносить визиты друг другу и обмениваться подарками.

Дата Китайского Нового года непостоянна Фото: Pixabay

На протяжении целого дня проводят праздничные пляски дракона под звуки гонга и тарелок, которые сопровождаются барабанной дробью и разрывами фейерверков. Это своеобразная прелюдия, предваряющая начало года крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Хотя традиции празднования Нового года незначительно отличаются в различных регионах Китая, они остаются неотъемлемой частью веселого времяпровождения и самого любимого китайцами праздника.

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