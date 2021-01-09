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9 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 января в истории

Какой сегодня праздник, 9 января? День первомученика Стефана – в православном календаре. Степанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 января.

9 января: какой сегодня праздник
9 января: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День Республики Сербской – главный национальный праздник в стране, который отмечается в честь провозглашения Республики Сербской Боснии и Герцеговины в 1992 году.
  • День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства – памятная дата 1919 года, которая ежегодно отмечается 9 января в Хорватии.
  • День детей в Таиланде – ежегодно, с 1955 года отмечается в стране во вторую субботу января.
  • Национальный день мучеников чтится в Панаме в память о событиях 1964 года, когда патриотическая демонстрация закончилась жестокостью со стороны США.

Какой сегодня праздник

9 января в православной церкви чтится день памяти первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Феодора Начертанного исповедника, святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.

В народе 9 января отмечается Степанов день. Полным ходом продолжались Святки, во время которых люди ходили друг к другу в гости, колядовали, желали односельчанам щедрого года и хорошего урожая, заводили шумные игры и веселье, а девушки гадали. Обычно в этот день чествовали пастухов, с которыми заключали договора на выпас скотины. Также в Степанов день с особым почтением относились к лошадям и даже поили через серебро. А во дворе вбивали осиновые колья, чтобы нечистая сила не подобралась к дому и хлеву.

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Народные приметы 9 января

  • пришел Степан – пора ждать морозов;
  • снег в Степанов день – к ненастью и мокрой погоде;
  • на Степана нельзя обижать лошадей, наоборот, нужно холить и дать отдых.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 9 января

  • 1648 – Богдан Хмельницкий был избран гетманом Запорожской Сечи.
  • 1792 – заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792.
  • 1799 – в Великобритании впервые в мире введен налог на прибыль.
  • 1951 — в Нью-Йорке официально открылась штаб-квартира ООН.
  • 1992 – Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

Кто родился 9 января

  • 1890 – Карел Чапек, чешский писатель, драматург, фантаст.
  • 1924 – Сергей Параджанов, советский кинорежиссер, сценарист, художник.
  • 1968 – Джой Лорен Адамс, американская актриса кино и телевидения, кинорежисср, сценарист.
  • 1970 – Лара Фабиан, бельгийско-канадская певица, автор песен, композитор.
  • 1973 – Александр Вьюхин, украинский и российский хоккейный вратарь.
  • 1973 – Шон Пол, ямайский певец.
  • 1982 – Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.
  • 1987 – Елена Пидгрушная, украинская биатлонистка.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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