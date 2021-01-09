9 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 9 січня в історії
Яке сьогодні свято, 9 січня? День первомученика Стефана – в православному календарі. Степанов день – у народному календарі. Іменини святкують: Антоніна, Степан, Тихон, Федір.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 9 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 січня.
- День Республіки Сербської – головне національне свято в країні, що відзначається на честь проголошення Республіки Сербської Боснії і Герцеговини в 1992 році.
- День прийняття Резолюції про відділення Меджимур'я від угорської держави – пам'ятна дата 1919 року, яка щорічно відзначається 9 січня в Хорватії.
- День дітей у Таїланді – щорічно, з 1955 року відзначається в країні у другу суботу січня.
- Національний день мучеників шанується у Панамі в пам'ять про події 1964 року, коли патріотична демонстрація закінчилася жорстокістю з боку США.
9 січня в православній церкві шанується день пам'яті першомученика і архідиякона Стефана, преподобного Феодора Написаного сповідника, святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.
У народі 9 січня відзначається Степанов день. Повним ходом тривали Святки, під час яких люди ходили одне до одного в гості, колядували, бажали односельчанам щедрого року і гарного врожаю, заводили гучні ігри і веселощі, а дівчата ворожили. Зазвичай цього дня вшановували пастухів, з якими укладали договори на випас худоби. Також у Степанов день з особливою повагою ставилися до коней і навіть поїли через срібло. А у дворі вбивали осикові кілки, щоб нечиста сила не підібралася до дому і хліва.
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Народні прикмети 9 січня
- прийшов Степан – час чекати морозів;
- сніг у Степанов день – до негоди і мокрої погоді;
- на Степана не можна ображати коней, навпаки, потрібно пестити і дати відпочинок.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1648 – Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Запорізької Січі.
- 1792 – укладено Ясський мирний договір, який завершив російсько-турецьку війну 1787-1792.
- 1799 – у Великій Британії вперше в світі введено податок на прибуток.
- 1951 – в Нью-Йорку офіційно відкрилася штаб-квартира ООН.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.
- 1890 – Карел Чапек, чеський письменник, драматург, фантаст.
- 1924 – Сергій Параджанов, радянський кінорежисер, сценарист, художник.
- 1968 – Джой Лорен Адамс, американська актриса кіно і телебачення, кінорежісср, сценарист.
- 1970 – Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка, автор пісень, композитор.
- 1973 – Олександр В'юхін, український і російський хокейний воротар.
- 1973 – Шон Пол, ямайський співак.
- 1982 – Кетрін, дружина принца Вільяма.
- 1987 – Олена Підгрушна, українська біатлоністка.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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