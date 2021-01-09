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9 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 9 січня в історії

Яке сьогодні свято, 9 січня? День первомученика Стефана – в православному календарі. Степанов день – у народному календарі. Іменини святкують: Антоніна, Степан, Тихон, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 9 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 січня.

9 січня: яке сьогодні свято
9 січня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

  • День Республіки Сербської – головне національне свято в країні, що відзначається на честь проголошення Республіки Сербської Боснії і Герцеговини в 1992 році.
  • День прийняття Резолюції про відділення Меджимур'я від угорської держави – пам'ятна дата 1919 року, яка щорічно відзначається 9 січня в Хорватії.
  • День дітей у Таїланді – щорічно, з 1955 року відзначається в країні у другу суботу січня.
  • Національний день мучеників шанується у Панамі в пам'ять про події 1964 року, коли патріотична демонстрація закінчилася жорстокістю з боку США.

Яке сьогодні свято

9 січня в православній церкві шанується день пам'яті першомученика і архідиякона Стефана, преподобного Феодора Написаного сповідника, святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.

У народі 9 січня відзначається Степанов день. Повним ходом тривали Святки, під час яких люди ходили одне до одного в гості, колядували, бажали односельчанам щедрого року і гарного врожаю, заводили гучні ігри і веселощі, а дівчата ворожили. Зазвичай цього дня вшановували пастухів, з якими укладали договори на випас худоби. Також у Степанов день з особливою повагою ставилися до коней і навіть поїли через срібло. А у дворі вбивали осикові кілки, щоб нечиста сила не підібралася до дому і хліва.

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Народні прикмети 9 січня

  • прийшов Степан – час чекати морозів;
  • сніг у Степанов день – до негоди і мокрої погоді;
  • на Степана не можна ображати коней, навпаки, потрібно пестити і дати відпочинок.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 січня

  • 1648 – Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Запорізької Січі.
  • 1792 – укладено Ясський мирний договір, який завершив російсько-турецьку війну 1787-1792.
  • 1799 – у Великій Британії вперше в світі введено податок на прибуток.
  • 1951 – в Нью-Йорку офіційно відкрилася штаб-квартира ООН.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.

Хто народився 9 січня

  • 1890 – Карел Чапек, чеський письменник, драматург, фантаст.
  • 1924 – Сергій Параджанов, радянський кінорежисер, сценарист, художник.
  • 1968 – Джой Лорен Адамс, американська актриса кіно і телебачення, кінорежісср, сценарист.
  • 1970 – Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка, автор пісень, композитор.
  • 1973 – Олександр В'юхін, український і російський хокейний воротар.
  • 1973 – Шон Пол, ямайський співак.
  • 1982 – Кетрін, дружина принца Вільяма.
  • 1987 – Олена Підгрушна, українська біатлоністка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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