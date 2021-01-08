8 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 января в истории

Какой сегодня праздник, 8 января? День метро. Собор Пресвятой Богородицы, празднование икон Божией Матери "Трех Радостей", "Милостивая", "Блаженное Чрево" – в православном календаре. Бабий праздник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 января.

8 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

День метро – отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году.

– отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году. Гинайкратия – в Греции традиционно проводится оригинальный женский фестиваль, во время которого супруги меняются семейными ролями: женщины освобождаются от обычных домашних хлопот и проводят свой день развлекаясь, тогда как мужья занимаются домашним хозяйством.

Какой сегодня праздник

6 января в православной церкви отмечается попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Также чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".

В народе 6 января отмечается Бабий день. Это праздник повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми проведывали повивальных бабок, которые помогали им при родах, и одаривали их подарками. А те в ответ угощали гостей кашей. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.

Начало Святок – это благоприятное время для гаданий, которые продолжались до самого Крещения. Незамужние девушки гадали на суженого, свадьбу, судьбу, урожай и весело проводили время.

Народные приметы 8 января

если с утра пищат синички – к вечеру будет мороз;

если кричат вороны – к снегопадам и метелям;

если каша в печи подрумянилась – скоро пойдет снег;

ясная погода в этот день – к хорошему урожаю проса.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 8 января

1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

1919 – в Закарпатской Гуцульщине коляда местных гуцулов "завершилась" разоружением венгерского отряда и установлением украинской Гуцульской Республики.

1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.

2004 – спущен на воду британский морской лайнер Queen Mary 2, самое большое пассажирское судно в мире на тот момент.

Кто родился 8 января

1824 – Уилки Коллинз, английский писатель-романист, драматург.

1886 – Степан Шкурат, украинский советский актер театра и кино.

1888 – Гнат Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино.

1935 – Элвис Пресли, американский певец, актер, "король рок-н-ролла".

1937 – Ширли Бэсси, британская эстрадная певица.

1941 – Борис Вальехо, американский художник в стиле фэнтези.

1947 – Дэвид Боуи, британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер.

1979 – Сара Полли, канадская актриса кино и телевидения, режиссер, сценарист.

1980 – Рэйчел Николс, американская актриса кино и телевидения, модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться