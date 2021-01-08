8 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 8 січня в історії
Яке сьогодні свято, 8 січня? День метро. Собор Пресвятої Богородиці, святкування ікон Божої Матері "Трьох Радощів", "Милостива", "Блаженна Чрево" – в православному календарі. Бабине свято – в народному календарі. Іменини святкують Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Ісак, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 8 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 8 січня.
- День метро – відзначається щорічно на честь запуску першої в світі лондонської підземки у 1863 році.
- Гінайкратія – в Греції традиційно проводиться оригінальний жіночий фестиваль, під час якого чоловік і жінка міняються сімейними ролями: жінки звільняються від звичайних домашніх турбот і проводять свій день розважаючись, тоді як чоловіки займаються домашнім господарством.
6 січня в православній церкві відзначається віддання свята Різдва Христового, Собор Пресвятої Богородиці. Також шанується день пам'яті священномученика Євфимія, єпископа Сардійського, преподобного Костянтина Синадського, преподобного Евареста. Проводиться святкування на честь ікон Божої Матері: Віленської-Остробрамської, іменованих "Трьох Радощів"; "Милостива"; Барловської "Блаженне Чрево".
У народі 6 січня відзначається Бабин день. Це свято повитух і породіль. За традицією жінки разом із дітьми провідували повитух, які допомагали їм при пологах, і обдаровували їх подарунками. А ті у відповідь пригощали гостей кашею. Також до церкви приносили пироги, щоб піднести їх Богородиці.
Початок Святок – це сприятливий час для ворожінь, які тривали до самого Хрещення. Незаміжні дівчата ворожили на судженого, весілля, долю, урожай і весело проводили час.
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Народні прикмети 8 січня
- якщо з ранку пищать синички – до вечора буде мороз;
- якщо кричать ворони – до снігопадів і хуртовин;
- якщо каша в печі підрум'яниться – скоро піде сніг;
- ясна погода цього дня – до хорошого врожаю проса.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1851 – французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо своєї осі.
- 1919 – в Закарпатській Гуцульщині коляда місцевих гуцулів "завершилася" роззброєнням угорського загону та встановленням української Гуцульської Республіки.
- 1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США із шахів.
- 2004 – спущений на воду британський морський лайнер Queen Mary 2, найбільше пасажирське судно в світі на той момент.
- 1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник-романіст, драматург.
- 1886 – Степан Шкурат, український радянський актор театру і кіно.
- 1888 – Гнат Юра, український радянський театральний режисер, актор театру і кіно.
- 1935 – Елвіс Преслі, американський співак, актор, "король рок-н-ролу".
- 1937 – Ширлі Бессі, британська естрадна співачка.
- 1941 – Борис Вальєхо, американський художник у стилі фентезі.
- 1947 – Девід Боуї, британський рок-співак, автор пісень, продюсер, художник, актор.
- 1979 – Сара Поллі, канадська актриса кіно і телебачення, режисер, сценарист.
- 1980 – Рейчел Ніколс, американська актриса кіно і телебачення, модель.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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