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8 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 8 декабря? Международный день художника. Праздник Непорочного зачатия – у католиков. День священномученика Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского – в православном календаре. Клим Холодный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 декабря.

8 декабря: какой сегодня день
8 декабря: какой сегодня день
Фото: Depositphotos

  • Международный день художника был организован в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".
  • День конституции отмечается сразу в нескольких государствах: в Румынии, Узбекистане и Северных Марианских островах.
  • День студента празднуется в Болгарии и Северной Македонии.

Какой сегодня праздник

Западные христиане 8 декабря отмечают Непорочное зачатие Девы Марии – догмат, согласно которому Богородица при своем зачатии от обычных родителей не унаследовала первородный грех.

8 декабря в православной церкви чтится день памяти священномученика Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра Галатийского, Антиохийского, Молчальника.

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В народе 8 декабря почитался Клим Холодный. Обычно в этот день устанавливались холода и шел снег. Традиционной женской работой на Клима было прядение – женщины садились у окна, потому что от белого снега было больше света. Странные особенности приписывались тем людям, которые родились в Климов день. Считалось, что в этот период возле их дома собираются волки.

Приметы на 8 декабря

  • на Клима зима клин клином вышибает;
  • если в день Клима петухи рано запели – к скорой оттепели;
  • в Климов день нельзя есть пока не выполнится работа, чтобы дело прошло удачно;
  • на Клима лучше не выходить из дома, особенно по вечерам, чтобы волки не утащили.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1868 – во Львове основано общество "Просвита".
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны в Польше гитлеровцы впервые применили отравляющий газ для убийства евреев.

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  • 1941 – вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины, Гонконг и начало Таиландской операции, Малайской операции, Филиппинской операции и Гонконгской обороны.
  • 1963 – самая смертоносная молния, которая попала в самолет Boeing 707 в Элктоне и забрала жизни более 80 человек.
  • 1980 – был убит Джон Леннон. Примечательно, что в 2020 году исполняется 40 лет с момента его смерти – т.е. столько же, сколько он прожил.
  • 1991 – главы России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

Кто родился 8 декабря

  • 65 до н. э. – Гораций, древнеримский поэт.
  • 1864 и 1887 годы – Анатолии Дуровы, отец и сын, русские цирковые артисты, клоуны, дрессировщики, представители цирковой династии Дуровых.
  • 1876 – Мария Крушельницкая, украинская актриса и писательница.
  • 1929 – Клара Румянова, советская актриса, певица, озвучивавшая персонажей мультфильмов.
  • 1934 – Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1943 – Джим Моррисон, американский поэт и музыкант, вокалист группы The Doors.
  • 1945 – Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино.
  • 1953 – Ким Бейсингер, американская киноактриса, певица, фотомодель.
  • 1978 – Иэн Сомерхолдер, американский актер кино и телевидения.
  • 1982 – Ники Минаж, американская певица, рэпер, автор песен, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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