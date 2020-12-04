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Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 10:22

Эти советы подойдут как детям, так и взрослым, которые решат написать письмо доброму волшебнику

Сегодня, 4 декабря, настал чудесный, добрый, интересный праздник – Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу. Он посвященный взрослым и детям во всем мире, которые верят в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждут наступления Нового года.

Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
Фото: Depositphotos

До Нового года 2021 осталось совсем немного времени, так что пора заняться важными делами и подготовкой к празднику, к примеру, написать письмо Деду Морозу. Сегодня.Lifestyle собрали шесть полезных советов, которые помогут детям и взрослым правильно составить важный "документ" для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.

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1. Приветствие

Вежливость ценится всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова "уважаемый Дед Мороз" или "дорогой Дедушка Мороз" однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
Фото: Depositphotos

2. Вежливость всегда и во всем

Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.

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3. Представьтесь

Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки, очень много. Поэтому не лишним будет представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.

Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
Фото: Pexels

4. Не будьте жадиной

У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.

Новый год
Новый год
Фото: Pexels

5. Обещания Деду Морозу

Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому что настал праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.

Подарки на Новый год
Подарки на Новый год
Фото: Pexels

6. Красивое завершение

Списком подарков заканчивать письмо нельзя. Необходимо обязательно поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.

Куда отправить письмо Деду Морозу

Написать письмо Деду Морозу, Санта-Клаусу или Святому Николаю – это половина дела. Теперь нужно его отправить. Мы собрали адреса самых настоящих новогодних волшебников, которым можно адресовать свое письмо и даже получить на него ответ.

  • Резиденция Санта-Клауса в Лапландии. В далекой северной стране живет настоящий Санта-Клаус, который ежегодно получает письма на всех языках мира от детей и взрослых. Написать ему можно по адресу: Santa Claus, Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Finland. Или же посетить его официальный сайт.

Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
Фото: Depositphotos

  • В Украине у святого Николая есть несколько резиденций. Одна из них расположена на территории Национального природного парка "Гуцульщина". Дети и взрослые могут написать письмо святому Николаю онлайн или на электронную почту st.nicholas.estate@gmail.com и даже получить ответ
  • Те родители, которые не хотят полагаться на волю случая, могут приобрести в отделениях Укрпочты готовое письмо от Святого Николая или Деда Мороза и на Новый год положить его под елочку. На сайте можно найти шаблоны писем от Деда Мороза и даже самостоятельно сгенерировать письмо, распечатать и вручить ребенку.
  • А еще можно не просто отправить письмо, но и самостоятельно посетить резиденцию Святого Николая, которая работает в Великой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в период с 1 по 25 декабря 2020 года, с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:30. Все желающие смогут встретиться со святым Николаем, увидеть традиционную Арку желаний, осмотреть графические работы-комиксы "Святой Николай. История в картинках". Подробнее смотрите на сайте.
  • Также 12 декабря в Киеве стартует новый зимний сезон развлечений на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Традиционно к новогодним праздникам в 9-м павильоне откроется домик Санта-Клауса, где гости смогут увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов в тематическом интерактивном шоу-сказке с волшебными героями, яркими декорациями. Подробнее читайте на сайте.

Узнайте, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует – советы психолога.

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Источник: Сегодня
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