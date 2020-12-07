День украинского платка: история и традиции нового праздника

Сегодня отмечается оригинальный праздник – Всемирный день украинского платка

Сегодня, 7 декабря, помимо Дня святой великомученицы Екатерины, которая почитается в православной церкви, в Украине и мире отмечается еще один праздник – Всемирный день украинского платка. Что это за дата, какова его история, успел ли он приобрести традиции, узнайте в нашей статье.

День украинского платка Фото: Depositphotos

Всемирный день украинского платка: история и значение праздника

День украинского платка – праздник молодой. Он начал отмечаться с прошлого, 2019 года. Но уже успел приобрести популярность и в Украине, и в других странах.

А появился он благодаря проявленной инициативе общественных деятелей, а также актеров и успешных женщин Украины. Активистки из Винницы предложили отмечать день, посвященный украинскому платку.

Украинский платок Фото: Depositphotos

Цель этого дня – объединить женщин разных профессий, возраста, специальности и национальности для сбережения красивых украинских традиций. Ведь платок – это не просто элемент одежды. Подобно украинской вышиванке он является оберегом семьи и любви, взаимопонимания и гармонии.

Издавна в Украине платок символизировал красоту, нежность и женственность, взросление девушек, а также переход их из детства во взрослую семейную жизнь. Существовал целый ритуал повязывания платка молодой жене во время свадьбы. Примечательно, что эта традиция сохранилась в Украине и по сей день.

Платок – это был обязательный головной убор замужней женщины, показатель ее статуса. Также это признак социального положения женщины: у девушек были белые, светлые или яркие платки, у женщин постарше головные уборы были более темными и спокойными, а вот вдовы надевали черные платки.

украинский платок Фото: Depositphotos

День украинского платка: традиции праздника

В честь праздника 7 декабря украинки в разных странах мира принимают участие во флешмобе "Сделай фото с платком". Для этого они надевают платок, фотографируются, а затем выкладывают фото в социальных сетях с хештегами #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка.

Смотрите видео об истории Дня украинского платка:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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