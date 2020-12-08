40 лет со смерти Джона Леннона: 5 фото из жизни легенды

Бывший участник The Beatles получил четыре пули в спину 8 декабря 1980 года

Минувшей осенью Джону Леннону могло бы исполниться 80 лет, а сегодня – еще одна памятная дата в истории легендарного участника The Beatles. Как был убит Джон Леннон – рассказываем об этом ужасном событии.

40 лет назад, 8 декабря 25-летний фанат Джона Леннона Марк Чемпен взял у музыканта автограф, а вечером этого же дня сердце музыканта навсегда остановилось. Возвращаясь со студии звукозаписи с Йоко Оно, Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке поджидал все тот же Марк Чемпен. Он сделал пять выстрелов в спину музыканта – четыре из них были прямым попаданием.

Но история не закончилась. Сразу же после выстрелов в Джона Леннона Марк Чемпен не скрылся с места преступления, а вместо этого сидя на тротуаре начал читать Джерома Селинджера "Над пропастью во ржи" пока не прибыла полиция.

Чепмен был приговорен к пожизненному заключению с правом досрочного выхода на свободу не ранее чем через 20 лет. В этом году уже в 11-й раз его ходатайство отклонили. В сентябре этого года Марк Чемпен извинился перед Йоко Оно за смерть музыканта и заявил, что сделал это из-за своей самовлюбленности и желания самоутвердиться.

Каким разным, но всегда искренним был Джон Леннон – в фотогалерее Сегодня.Lifestyle:

Джон Леннон и The Beatles в турне, 11 сентября 1967 год Фото: Getty Images

Йоко Оно и Джон Леннон Фото: Getty Images

Джон Леннон и Йоко Оно в Гайд-парке в Лондоне на митинге Фото: Getty Images

Йоко Оно и Джон Леннон в отеле "Хилтон" в Амстердаме Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что альбом Джона Леннона, который он подписал для своего убийцы выставлен на торги.

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