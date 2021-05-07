7 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День радио, Светлая пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 7 мая
Какой сегодня праздник, 7 мая? День радио. Светлая пятница после Пасхи – в православном календаре. Евсеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 мая.
- День радио – профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в некоторых постсоветских странах в честь первого сеанса радиосвязи, проведенного русским физиком Александром Поповым в 1895 году.
- День весны празднуется в Шотландии.
- День молитвы проводится в Дании.
7 мая в православной церкви отмечается Светлая пятница Пасхальной недели. Также в этот день чтится память мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других, преподобного Фомы, юродивого, преподобного Елисаветы, чудотворицы. Празднование икон Божией Матери "Живоносный источник", Молченской.
В народе 7 мая отмечался Евсеев день. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес. В Светлую пятницу был Прощеный день, его особо торжественно отмечали молодожены, к которым приходили близкие родственники.
Приметы на 7 мая
- на Евсея всех гнет к земле;
- чтобы не пристали болезни, нужно помолиться и святой водой умыться;
- на Евсея пора овес посеять;
- если на Евсея летают комары – к хорошему урожаю.
- 1895 – русский физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.
- 1945 – был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
- 1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.
- 1997 – на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".
- 1999 – Папа Римский посетил православную страну (Румынию) впервые с момента раскола христианской церкви 1054 года
- 1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.
- 1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.
- 1840 – Петр Чайковский, русский композитор.
- 1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.
- 1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры Polaroid.
- 1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист (фильмы "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба").
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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