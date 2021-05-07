7 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День радио, Светлая пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 7 мая

7 мая: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 7 мая? День радио. Светлая пятница после Пасхи – в православном календаре. Евсеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 мая.

День радио – профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в некоторых постсоветских странах в честь первого сеанса радиосвязи, проведенного русским физиком Александром Поповым в 1895 году.

– профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в некоторых постсоветских странах в честь первого сеанса радиосвязи, проведенного русским физиком Александром Поповым в 1895 году. День весны празднуется в Шотландии.

празднуется в Шотландии. День молитвы проводится в Дании.

Какой сегодня праздник

7 мая в православной церкви отмечается Светлая пятница Пасхальной недели. Также в этот день чтится память мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других, преподобного Фомы, юродивого, преподобного Елисаветы, чудотворицы. Празднование икон Божией Матери "Живоносный источник", Молченской.

В народе 7 мая отмечался Евсеев день. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес. В Светлую пятницу был Прощеный день, его особо торжественно отмечали молодожены, к которым приходили близкие родственники.

Приметы на 7 мая

на Евсея всех гнет к земле;

чтобы не пристали болезни, нужно помолиться и святой водой умыться;

на Евсея пора овес посеять;

если на Евсея летают комары – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 мая

1895 – русский физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

1945 – был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.

1997 – на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

1999 – Папа Римский посетил православную страну (Румынию) впервые с момента раскола христианской церкви 1054 года

Кто родился 7 мая

1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.

1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.

1840 – Петр Чайковский, русский композитор.

1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.

1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры Polaroid.

1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист (фильмы "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба").

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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