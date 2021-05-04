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Что делать, если за праздники наели лишнего: лайфхак от звезд шоу-бизнеса

Сегодня, 14:10

Каменских, Яма, Федишин и другие также рассказали, что делают во время самых длинных выходных в году

В последний месяц весны украинцы получили аж 13 выходных. Майские праздники продолжаются и для звезд. Чем занимаются известные артисты и как не набрать лишних килограммов за длительные выходные, узнайте далее в материале.

Певец Павел Зибров проводит майские праздники на даче под Киевом. Говорит, в саду возится
ежедневно, скрещивает сливы с абрикосами, выращивает ежевику, клубнику. А еще у него собственное озеро, полное карасей.

Виктория Дмитренко, новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

В Украине на праздники осталась и певица Ирина Федишин. Пасху праздновали дома с родными, в ближайшее время путешествий не планирует.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Это такая лишняя возможность отдохнуть с семьей, поехать где-то на природу. Я помогаю своим родным хлопотать по хозяйству", – рассказывает артистка.

Хозяйничают дома и готовят праздничные блюда для друзей и родных супруги Потап и Настя Каменских, путешествия пока тоже отложили на потом.

Фото: instagram.com/kamenskux

Свои кулинарные способности совершенствует дома певица Камалия. Праздники проводит с мужем и детьми. Как набила руку на приготовлении куличей – хвастается в социальных сетях.

, Kamaliya (@kamaliyaofficial)


Ольга Сумская полностью готова к работе. "Вот наконец, в мае мы едем на гастроли, я желаю всем моим коллегам хорошей работы, а всем украинцам здоровья крепкого", – говорит актриса.

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А чтобы вкусности не отложились лишним весом на боках, звезды имеют проверенные советы.

"Надо не расслабляться просто, надо собираться всегда, не съедать все пасочки, а не съедать все яйца", – считает Джамала.

Или же просто – мечтать, шутит хореограф Влад Яма: "Я представляю себя через неделю после праздников, каким я буду. Я буду немножко более тяжелым, немного более широким, испытывать дискомфорт".

Фото: instagram.com/vladyama_official

Хороший совет, Влад. За столом такие фантазии действительно лишат аппетита. Но, если удержаться не удалось, как можно больше двигайтесь и чаще отходите от праздничных столов.

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