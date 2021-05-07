7 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День радіо, Світла п'ятниця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 7 травня

7 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 7 мая? День радіо. Світла п'ятниця після Великодня – в православному календарі. Євсеїв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Овсій, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Хома.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найзначущіші і найважливіші події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 7 травня.

День радіо – професійне свято працівників різних галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів відзначається в деяких пострадянських країнах на честь першого сеансу радіозв'язку, проведеного російським фізиком Олександром Поповим 1895 року.

– професійне свято працівників різних галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів відзначається в деяких пострадянських країнах на честь першого сеансу радіозв'язку, проведеного російським фізиком Олександром Поповим 1895 року. День весни святкується в Шотландії.

святкується в Шотландії. День молитви проводиться в Данії.

Яке сьогодні свято

7 травня в православній церкві відзначається Світла п'ятниця Великоднього тижня. Також цього дня шанується пам'ять мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, преподобного Сави Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Пасикрата і Валентина, мучеників Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгина та інших, преподобного Фоми, юродивого, преподобної Єлисавети, чудотвориці. Святкування ікон Божої Матері "Живоносне джерело", Молченської.

У народі 7 травня, відзначався Євсеїв день. У цей час селяни починали польові роботи і сіяли овес. На Світлу п'ятницю був Прощений день, його особливо урочисто відзначали молодята, до яких приходили близькі родичі.

Прикмети на 7 травня

на Євсея всіх гне до землі;

щоб не пристали хвороби, потрібно помолитися і святою водою вмитися;

на Євсея час овес посіяти;

якщо на Євсея літають комарі – до хорошого урожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 травня

1895 – російський фізик Олександр Попов продемонстрував прототип радіо.

1945 – був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

1995 – в Україні випущена монета номіналом 200 тисяч карбованців.

1997 – на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

1999 – Папа Римський відвідав православну країну (Румунію) вперше з моменту розколу християнської церкви 1054 року

Хто народився 7 травня

1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, творець 12-бальної шкали сили вітру.

1833 – Йоганнес Брамс, німецький композитор, піаніст.

1840 – Петро Чайковський, російський композитор.

1861 – Рабіндранат Тагор, індійський письменник, філософ.

1909 – Едвін Ленд, винахідник фотокамери Polaroid.

1946 – Володимир Бортко, радянський кінорежисер, сценарист (фільми "Собаче серце", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба").

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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