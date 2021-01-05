5 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 января в истории
Какой сегодня праздник, 5 января? Международный разгрузочный день. День памяти святого Феодула – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 января.
- Международный разгрузочный день – после обильного новогоднего застолья, длящегося несколько дней, наступает время отдыха для желудка, когда люди, которые придерживаются здорового образа жизни, садятся на диету или же питаются умеренно.
- День работников социальной защиты в Беларуси ежегодно отмечается 5 января, начиная с 1999 года.
- Туциндан празднуется в Черногории, Сербии и Республике Сербской за два дня до Рождества Христова и означает подготовку продуктов для праздничного стола – забой рождественского поросенка и замес теста для праздничного пирога.
5 января в православной церкви чтится память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.
В народе 5 января отмечался Федулов день, который считался оберегом для скотины. . Обычно люди в этот день уделяли много внимания домашним животным – скотине и птице. В подсобных помещениях, хлеву, птичнике наводили порядок, а животных баловали вкусным кормом, к примеру, угощали постными лепешками. Хозяйки в Федулов день пекли печенье в виде овечек, коровок и птиц, чтобы защитить хозяйство от нечистой силы и привлечь благополучие в дом.
Приметы на 5 января
- на Федула нельзя обижать домашнюю скотину;
- Также нельзя ничего давать из дома;
- по погоде в Федулов день судили о том, каким будет ноябрь;
- ветер на Федула – хороший знак, обещающий богатый урожай.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1769 – шотландский инженер Джеймс Уатт получил патент на паровую машину.
- 1918 – УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.
- 1956 – на Антарктиду доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
- 1972 – в Америке начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля.
- 1592 – Шах-Джахан, падишах Империи Бабуридов, который возвел мавзолей Тадж-Махал.
- 1855 – Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель, первый производитель безопасных бритв.
- 1880 – Василий Верховинец, украинский композитор, искусствовед.
- 1931 – Роберт Дюваль, американский актер, кинорежиссер, продюсер.
- 1946 – Дайан Китон, американская актриса, продюсер, кинорежиссер.
- 1969 – Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, певец, актер, лидер группы Marilyn Manson.
- 1975 – Брэдли Купер, американский актер, продюсер, кинорежиссер, певец.
- 1978 – Дженьюари Джонс, американская актриса и фотомодель.
- 1986 – Яна Шемякина, украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное