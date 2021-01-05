5 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 января в истории

Какой сегодня праздник, 5 января? Международный разгрузочный день. День памяти святого Феодула – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 января.

5 января: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный разгрузочный день – после обильного новогоднего застолья, длящегося несколько дней, наступает время отдыха для желудка, когда люди, которые придерживаются здорового образа жизни, садятся на диету или же питаются умеренно.

– после обильного новогоднего застолья, длящегося несколько дней, наступает время отдыха для желудка, когда люди, которые придерживаются здорового образа жизни, садятся на диету или же питаются умеренно. День работников социальной защиты в Беларуси ежегодно отмечается 5 января, начиная с 1999 года.

ежегодно отмечается 5 января, начиная с 1999 года. Туциндан празднуется в Черногории, Сербии и Республике Сербской за два дня до Рождества Христова и означает подготовку продуктов для праздничного стола – забой рождественского поросенка и замес теста для праздничного пирога.

Какой сегодня праздник

5 января в православной церкви чтится память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

В народе 5 января отмечался Федулов день, который считался оберегом для скотины. . Обычно люди в этот день уделяли много внимания домашним животным – скотине и птице. В подсобных помещениях, хлеву, птичнике наводили порядок, а животных баловали вкусным кормом, к примеру, угощали постными лепешками. Хозяйки в Федулов день пекли печенье в виде овечек, коровок и птиц, чтобы защитить хозяйство от нечистой силы и привлечь благополучие в дом.

Приметы на 5 января

на Федула нельзя обижать домашнюю скотину;

Также нельзя ничего давать из дома;

по погоде в Федулов день судили о том, каким будет ноябрь;

ветер на Федула – хороший знак, обещающий богатый урожай.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1769 – шотландский инженер Джеймс Уатт получил патент на паровую машину.

1918 – УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.

1956 – на Антарктиду доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.

1972 – в Америке начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля.

Кто родился 5 января

1592 – Шах-Джахан, падишах Империи Бабуридов, который возвел мавзолей Тадж-Махал.

1855 – Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель, первый производитель безопасных бритв.

1880 – Василий Верховинец, украинский композитор, искусствовед.

1931 – Роберт Дюваль, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

1946 – Дайан Китон, американская актриса, продюсер, кинорежиссер.

1969 – Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, певец, актер, лидер группы Marilyn Manson.

1975 – Брэдли Купер, американский актер, продюсер, кинорежиссер, певец.

1978 – Дженьюари Джонс, американская актриса и фотомодель.

1986 – Яна Шемякина, украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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