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5 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Вчора, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 5 січня в історії

Яке сьогодні свято, 5 січня? Міжнародний розвантажувальний день. День пам'яті святого Феодула – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.

Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 5 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 5 січня.

5 січня: яке сьогодні свято
5 січня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

  • Міжнародний розвантажувальний день – після рясного новорічного застілля, що триває кілька днів, настає час відпочинку для шлунка, коли люди, які дотримуються здорового способу життя, сідають на дієту або ж харчуються помірно.
  • День працівників соціального захисту в Білорусі щорічно відзначається 5 січня, починаючи з 1999 року.
  • Туціндан святкується в Чорногорії, Сербії та Республіці Сербській за два дні до Різдва Христового і означає підготовку продуктів для святкового столу – забій різдвяного поросяти і заміс тіста для святкового пирога.

Яке сьогодні свято

5 січня в православній церкві шанується пам'ять мучеників, іже в Криті: Феодула, Саторніна, Евпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида й Евареста, святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.

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У народі 5 січня відзначався Федулів день, який вважався оберегом для худоби. Зазвичай люди цього дня приділяли багато уваги домашнім тваринам – худобі і птиці. У підсобних приміщеннях, хліві, пташнику наводили порядок, а тварин балували смачним кормом, наприклад, пригощали пісними коржами. Господині в Федулів день пекли печиво у вигляді овець, корів і птахів, щоб захистити господарство від нечистої сили і залучити благополуччя в дім.

Прикмети на 5 січня

  • на Федула не можна ображати домашню худобу;
  • також не можна нічого віддавати з дому;
  • по погоді у Федулів день судили про те, яким буде листопад;
  • вітер на Федула – хороший знак, який обіцяє багатий урожай.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі

  • 1769 – шотландський інженер Джеймс Ватт одержав патент на парову машину.
  • 1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою ідиш.
  • 1956 – в Антарктиду доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.
  • 1972 – в Америці почалися роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля.

Хто народився 5 січня

  • 1592 – Шах-Джахан, падишах Імперії Бабурідів, який звів мавзолей Тадж-Махал.
  • 1855 – Кінг Кемп Жиллетт, американський винахідник, перший виробник безпечних бритв.
  • 1880 – Василь Верховинець, український композитор, мистецтвознавець.
  • 1931 – Роберт Дюваль, американський актор, кінорежисер, продюсер.
  • 1946 – Даян Кітон, американська акторка, продюсер, кінорежисер.
  • 1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, співак, актор, лідер групи Marilyn Manson.
  • 1975 – Бредлі Купер, американський актор, продюсер, кінорежисер, співак.
  • 1978 – Дженьюарі Джонс, американська акторка і фотомодель.
  • 1986 – Яна Шемякіна, українська фехтувальниця на шпагах, олімпійська чемпіонка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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