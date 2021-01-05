5 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 5 січня в історії
Яке сьогодні свято, 5 січня? Міжнародний розвантажувальний день. День пам'яті святого Феодула – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.
Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 5 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 5 січня.
- Міжнародний розвантажувальний день – після рясного новорічного застілля, що триває кілька днів, настає час відпочинку для шлунка, коли люди, які дотримуються здорового способу життя, сідають на дієту або ж харчуються помірно.
- День працівників соціального захисту в Білорусі щорічно відзначається 5 січня, починаючи з 1999 року.
- Туціндан святкується в Чорногорії, Сербії та Республіці Сербській за два дні до Різдва Христового і означає підготовку продуктів для святкового столу – забій різдвяного поросяти і заміс тіста для святкового пирога.
5 січня в православній церкві шанується пам'ять мучеників, іже в Криті: Феодула, Саторніна, Евпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида й Евареста, святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.
У народі 5 січня відзначався Федулів день, який вважався оберегом для худоби. Зазвичай люди цього дня приділяли багато уваги домашнім тваринам – худобі і птиці. У підсобних приміщеннях, хліві, пташнику наводили порядок, а тварин балували смачним кормом, наприклад, пригощали пісними коржами. Господині в Федулів день пекли печиво у вигляді овець, корів і птахів, щоб захистити господарство від нечистої сили і залучити благополуччя в дім.
Прикмети на 5 січня
- на Федула не можна ображати домашню худобу;
- також не можна нічого віддавати з дому;
- по погоді у Федулів день судили про те, яким буде листопад;
- вітер на Федула – хороший знак, який обіцяє багатий урожай.
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- 1978 – Дженьюарі Джонс, американська акторка і фотомодель.
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