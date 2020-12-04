4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 4 декабря? Международный день банков, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу. Введение во храм Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднует Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 декабря.

4 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день банков (International Day of Banks) – молодой праздник, который начал отмечаться с 2019 года под эгидой ООН в честь значительного вклада банковских структур в реализации Программы устойчивого развития до 2030 года, улучшения уровня и условий жизни людей.

День информатики – отмечается 4 декабря в постсоветских странах в честь того, что в 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение Исааком Бруком и Баширом Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.

День объятий ( International Hug Day) начал отмечаться в 1970-х годах благодаря студенческой традиции западноевропейской молодежи обмениваться душевным теплом.

Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу – чудесный и добрый праздник, посвященный взрослым и детям, которые верят в этого зимнего волшебника и ждут наступления Нового года.

Какой сегодня праздник

4 декабря в православной церкви отмечается великий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день праведные родители Девы Марии, будущей Богоматери, привели трехлетнюю дочку в Храм Господень и отдали на служение Богу.

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В народе 4 декабря издавна праздновалось Введенье. У людей день ассоциировался не только с церковным праздником, но и с введением в новый сезон, т.е. начало зимы. Считалось, что в этот день сама зима едет снежной шубе на белых конях. Также в этот период начинались зимние торги или Введенские ярмарки. Совершались пробные выезды на санях, запряженных лошадьми. А открывали зимние гуляния обычно молодожены – они надевали лучшие одежды, садились в сани и первыми начинали катания.

Приметы на 4 декабря

Введенье пришло – зиму привело;

если на Введенье мороз – то и на Рождество будет мороз;

солнечная морозная погода на Введенье – к хорошему урожаю хлеба;

пасмурный теплый день означает, что следующий год не будет плодородным.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1939 – в СССР принят указ о разграничении областей между Украинской и Белорусской республиками, по которому Украина потеряла Берестейщину.

1939 – по указу Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.

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1946 – в СССР выпущен первый легковой автомобиль для индивидуального использования "Москвич-400".

1948 – в СССР зарегистрировано изобретение цифровой ЭВМ.

1954 – в ООН принято решение о создании Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.

1979 – в Киеве открыта станция метро Пионерская (ныне Лесная).

Кто родился 4 декабря

1921 – Дина Дурбин, канадская певица и киноактриса.

1932 – Олег Тимошенко, украинский дирижер, педагог.

1949 – Джефф Бриджес, американский актер.

1954 – Григорий Гладий, украинский киноактер.

1963 – Сергей Бубка, советский и украинский спортсмен, рекордсмен мира в прыжках с шестом.

1973 – Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица, телеведущая.

1982 – Ник Вуйчич, человек, родившийся без конечностей, христианский проповедник, мотивационный тренер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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