Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать
Узнайте о главных обычаях, приметах и запретах значимого православного праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сегодня, 4 декабря, отмечается большой православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020. Это особенный день для женщин, ведь Богоматерь считается их заступницей. Сегодня.Lifestyle пишут о главных обычаях, приметах и запретах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 4 декабря нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.
- До Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".
- Запрещено ругаться и осуждать кого бы то ни было.
- В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее народная примета.
- Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.
- По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.
- В православный праздник 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, пекут пирожки с ягодами. На них даже гадают: в одном из пирожков запекают монетку, кому она достанется, тот будет богатым и счастливым.
- Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы припадает на время Рождественского поста, но 4 декабря позволяется есть рыбу и даже выпить немного вина.
- В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.
- Женщины молятся в этот день за детей и семью.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в декабре 2020 года в Украине.
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