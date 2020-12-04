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Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:18

Узнайте о главных обычаях, приметах и запретах значимого православного праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня, 4 декабря, отмечается большой православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020. Это особенный день для женщин, ведь Богоматерь считается их заступницей. Сегодня.Lifestyle пишут о главных обычаях, приметах и запретах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня
Фото: Depositphotos

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

  • 4 декабря нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.
  • До Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".
  • Запрещено ругаться и осуждать кого бы то ни было.
  • В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее народная примета.
  • Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.
  • По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.

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Православный праздник 4 декабря: обычаи и традиции

  • В православный праздник 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, пекут пирожки с ягодами. На них даже гадают: в одном из пирожков запекают монетку, кому она достанется, тот будет богатым и счастливым.
  • Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы припадает на время Рождественского поста, но 4 декабря позволяется есть рыбу и даже выпить немного вина.
  • В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.
  • Женщины молятся в этот день за детей и семью.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в декабре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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