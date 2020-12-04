Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о главных обычаях, приметах и запретах значимого православного праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня, 4 декабря, отмечается большой православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020. Это особенный день для женщин, ведь Богоматерь считается их заступницей. Сегодня.Lifestyle пишут о главных обычаях, приметах и запретах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня Фото: Depositphotos

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

4 декабря нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.

До Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".

Запрещено ругаться и осуждать кого бы то ни было.

В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее народная примета.

Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.

По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.

Православный праздник 4 декабря: обычаи и традиции

В православный праздник 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, пекут пирожки с ягодами. На них даже гадают: в одном из пирожков запекают монетку, кому она достанется, тот будет богатым и счастливым.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы припадает на время Рождественского поста, но 4 декабря позволяется есть рыбу и даже выпить немного вина.

В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.

Женщины молятся в этот день за детей и семью.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в декабре 2020 года в Украине.

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