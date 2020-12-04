Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня, 4 декабря, отмечается великий православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы в память о том, что родители Девы Марии, будущей Богоматери, привели трехлетнюю дочку в Храм Господень и отдали на служение Богу. В этот день чтится икона Введение во храм Пресвятой Богородицы. Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и значение праздника Фото: Depositphotos

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: значение

Значение праздника Введения во храм Пресвятой Девы Марии, в том, что именно с этого события начинается служение Богородицы Богу и начало спасения мира. В этом чистом и святом месте Богоматерь училась настоящей любви ко Господу и подлинному смирению.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: икона, XVI век Фото: wikipedia.org

Кроме этого сам праздник служит нам напоминанием о необходимости истинного христианского воспитания людей в вере и благочестии.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: история:

По преданиям, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил ее первосвященник со множеством священников.

праздник иконы Введение во храм Пресвятой Богородицы – история, значение, описание Фото: Wikipedia

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая Дева Мария не могла взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил только он. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы: о чем молятся

Перед этой иконой хорошо молиться о помощи, об укреплении веры, о добродетельной жизни, конечно же, о прощении грехов. Также Богородицу, через эту икону, молят об исцелении от разных заболеваний. Девушкам Пресвятая Богородица помогает удачно выйти замуж.

Молитва Пресвятой Богородице

Царица моя Преблагая надежда моя Богородица, пристанище сирот и путников заступница, скорбящих радость, обиженных Покровительница, видишь мою беду, видишь мою скорбь, помоги мне как немощному, управы меня как путешественника; обиду мою знаешь, разреши ее как хочешь; у меня нет другой помощи, кроме Тебя, ни другой заступницы, ни благой Утешительницы, только Тебя, Богоматерь; сохрани меня и покрой меня во веки веков. Аминь.

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