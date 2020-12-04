Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: значение и история
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сегодня, 4 декабря, отмечается великий православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы в память о том, что родители Девы Марии, будущей Богоматери, привели трехлетнюю дочку в Храм Господень и отдали на служение Богу. В этот день чтится икона Введение во храм Пресвятой Богородицы. Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.
Значение праздника Введения во храм Пресвятой Девы Марии, в том, что именно с этого события начинается служение Богородицы Богу и начало спасения мира. В этом чистом и святом месте Богоматерь училась настоящей любви ко Господу и подлинному смирению.
Кроме этого сам праздник служит нам напоминанием о необходимости истинного христианского воспитания людей в вере и благочестии.
По преданиям, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил ее первосвященник со множеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая Дева Мария не могла взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил только он. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Перед этой иконой хорошо молиться о помощи, об укреплении веры, о добродетельной жизни, конечно же, о прощении грехов. Также Богородицу, через эту икону, молят об исцелении от разных заболеваний. Девушкам Пресвятая Богородица помогает удачно выйти замуж.
Царица моя Преблагая надежда моя Богородица, пристанище сирот и путников заступница, скорбящих радость, обиженных Покровительница, видишь мою беду, видишь мою скорбь, помоги мне как немощному, управы меня как путешественника; обиду мою знаешь, разреши ее как хочешь; у меня нет другой помощи, кроме Тебя, ни другой заступницы, ни благой Утешительницы, только Тебя, Богоматерь; сохрани меня и покрой меня во веки веков. Аминь.
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