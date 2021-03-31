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31 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 31 марта в истории

Какой сегодня праздник, 31 марта? День бэкапа. День святителя Кирилла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 31 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 марта.

31 марта: какой сегодня праздник
31 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день резервного копирования (World Backup Day) или День бэкапа ежегодно проводится 31 марта с целью напомнить людям о необходимости создания копий важных документов, фотографий, видео и других данных, чтобы в случае повреждения или потери их можно было восстановить.
  • День свободы празднует Мальта в честь завершения британского военного присутствия в государстве, которое длилось с 1900 по 1979 гг.
  • День работников химической промышленности – профессиональный праздник отмечает Туркменистан в честь ввода в строй в 2017 году крупного промышленного предприятия Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
  • День геноцида азербайджанцев чтится с 1998 года в память жертв межэтнических столкновений 1918 года.

Какой сегодня праздник

31 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Мучеников Трофима и Евкарпия. Преподобного Анина, монаха.

В народе 31 марта почитался день Кирилла. Погода в этот период была непредсказуемой, после оттепели могли начаться заморозки. Санный путь был уже ненадежен и даже опасен, потому что можно было ободрать и поломать полозья об намерзший наст.

Приметы на 31 марта

  • в этот день нежелательно выезжать из дому;
  • также лучше не ходить по гостям, чтобы не оставить свою удачу;
  • на Кирилла и спереди, и сзади – зима;
  • если на Кирилла зацветала мать-и-мачеха – скоро будет потепление.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 марта

  • 1814 – в ходе Наполеоновских войн была подписана капитуляция Парижа перед российскими войсками.
  • 1889 – в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни.
  • 1893 – день рождения застежки молнии.
  • 1901 – был выпущен первый автомобиль Mercedes.
  • 1909 – в Великобритании начато строительство пассажирского лайнера "Титаник".
  • 1917 – в Киеве открыта первая украинская гимназия.
  • 1958 – выпущена синглом инструментальная композиция Rumble американского гитариста Линка Рея.
  • 1967 – американский гитарист Джими Хендрикс впервые сжег свою гитару во время концерта.
  • 1999 – в Америке состоялась премьера знаменитого научно-фантастического фильма "Матрица".
  • 2017 – на киевском аэродроме Святошин совершил первый полет самолет Ан-132D, разработанный АНТК "Антонов".

Кто родился 31 марта

  • 1685 – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко.
  • 1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрийский композитор.
  • 1882 – Корней Чуковский, российский и советский детский писатель, литературовед, переводчик.
  • 1932 – Нагиса Осима, японский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1938 – Александр Збруев, советский и российский актер театра и кино.
  • 1939 – Петр Римар, украинский архитектор.
  • 1943 – Кристофер Уокен, американский актер кино и телевидения.
  • 1954 – Лайма Вайкуле, советская и латвийская эстрадная певица, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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