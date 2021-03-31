31 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 31 березня в історії

Яке сьогодні свято, 31 березня? День бекапа. День святителя Кирила – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 31 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 31 березня.

31 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапа щорічно проводиться 31 березня з метою нагадати людям про необхідність створення копій важливих документів, фотографій, відео та інших даних, щоб у разі пошкодження або втрати їх можна було відновити.

щорічно проводиться 31 березня з метою нагадати людям про необхідність створення копій важливих документів, фотографій, відео та інших даних, щоб у разі пошкодження або втрати їх можна було відновити. День свободи святкує Мальта на честь завершення британської військової присутності в державі, яка тривала з 1900 по 1979 рр.

святкує Мальта на честь завершення британської військової присутності в державі, яка тривала з 1900 по 1979 рр. День працівників хімічної промисловості – професійне свято відзначає Туркменістан на честь введення в дію у 2017 році великого промислового підприємства Гарликського гірничо-збагачувального комбінату.

– професійне свято відзначає Туркменістан на честь введення в дію у 2017 році великого промислового підприємства Гарликського гірничо-збагачувального комбінату. День геноциду азербайджанців шанується з 1998 року в пам'ять жертв міжетнічних зіткнень 1918 року.

Яке сьогодні свято

31 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, преподобного Анина, ченця.

У народі 31 березня шанувався день Кирила. Погода в цей період була непередбачуваною, після відлиги могли початися заморозки. Санний шлях був уже ненадійним і навіть небезпечним, тому що можна було обдерти і поламати полози об намерзлий наст.

Прикмети на 31 березня

цього дня небажано виїжджати з дому;

також краще не ходити по гостях, щоб не залишити свою удачу;

на Кирила і спереду, і ззаду – зима;

якщо на Кирила зацвітала мати-й-мачуха – скоро буде потепління.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 березня

1814 – в ході Наполеонівських воєн була підписана капітуляція Парижа перед російськими військами.

1889 – в Парижі відбулося відкриття Ейфелевої вежі.

1893 – день народження застібки блискавки.

1901 – був випущений перший автомобіль Mercedes.

1909 – у Великій Британії розпочато будівництво пасажирського лайнера "Титанік".

1917 – в Києві відкрито першу українську гімназію.

1958 – випущена синглом інструментальна композиція Rumble американського гітариста Лінка Рея.

1967 – американський гітарист Джимі Хендрікс вперше спалив свою гітару під час концерту.

1999 – в Америці відбулася прем'єра знаменитого науково-фантастичного фільму "Матриця".

2017 – на київському аеродромі Святошин здійснив перший політ літак Ан-132D, розроблений АНТК "Антонов".

Хто народився 31 березня

1685 – Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор і органіст, представник епохи бароко.

1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрійський композитор.

1882 – Корній Чуковський, російський і радянський дитячий письменник, літературознавець, перекладач.

1932 – Нагіса Осима, японський кінорежисер, сценарист, актор.

1938 – Олександр Збруєв, радянський і російський актор театру і кіно.

1939 – Петро Римар, український архітектор.

1943 – Крістофер Уокен, американський актор кіно і телебачення.

1954 – Лайма Вайкуле, радянська і латвійська естрадна співачка, актриса.

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