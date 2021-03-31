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31 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 31 березня в історії

Яке сьогодні свято, 31 березня? День бекапа. День святителя Кирила – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 31 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 31 березня.

31 березня: яке сьогодні свято
31 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапа щорічно проводиться 31 березня з метою нагадати людям про необхідність створення копій важливих документів, фотографій, відео та інших даних, щоб у разі пошкодження або втрати їх можна було відновити.
  • День свободи святкує Мальта на честь завершення британської військової присутності в державі, яка тривала з 1900 по 1979 рр.
  • День працівників хімічної промисловості – професійне свято відзначає Туркменістан на честь введення в дію у 2017 році великого промислового підприємства Гарликського гірничо-збагачувального комбінату.
  • День геноциду азербайджанців шанується з 1998 року в пам'ять жертв міжетнічних зіткнень 1918 року.

Яке сьогодні свято

31 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія, преподобного Анина, ченця.

У народі 31 березня шанувався день Кирила. Погода в цей період була непередбачуваною, після відлиги могли початися заморозки. Санний шлях був уже ненадійним і навіть небезпечним, тому що можна було обдерти і поламати полози об намерзлий наст.

Прикмети на 31 березня

  • цього дня небажано виїжджати з дому;
  • також краще не ходити по гостях, щоб не залишити свою удачу;
  • на Кирила і спереду, і ззаду – зима;
  • якщо на Кирила зацвітала мати-й-мачуха – скоро буде потепління.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 березня

  • 1814 – в ході Наполеонівських воєн була підписана капітуляція Парижа перед російськими військами.
  • 1889 – в Парижі відбулося відкриття Ейфелевої вежі.
  • 1893 – день народження застібки блискавки.
  • 1901 – був випущений перший автомобіль Mercedes.
  • 1909 – у Великій Британії розпочато будівництво пасажирського лайнера "Титанік".
  • 1917 – в Києві відкрито першу українську гімназію.
  • 1958 – випущена синглом інструментальна композиція Rumble американського гітариста Лінка Рея.
  • 1967 – американський гітарист Джимі Хендрікс вперше спалив свою гітару під час концерту.
  • 1999 – в Америці відбулася прем'єра знаменитого науково-фантастичного фільму "Матриця".
  • 2017 – на київському аеродромі Святошин здійснив перший політ літак Ан-132D, розроблений АНТК "Антонов".

Хто народився 31 березня

  • 1685 – Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор і органіст, представник епохи бароко.
  • 1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрійський композитор.
  • 1882 – Корній Чуковський, російський і радянський дитячий письменник, літературознавець, перекладач.
  • 1932 – Нагіса Осима, японський кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1938 – Олександр Збруєв, радянський і російський актор театру і кіно.
  • 1939 – Петро Римар, український архітектор.
  • 1943 – Крістофер Уокен, американський актор кіно і телебачення.
  • 1954 – Лайма Вайкуле, радянська і латвійська естрадна співачка, актриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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