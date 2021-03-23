Как починить молнию, если застряла змейка: самые эффективные советы

Что делать, если застряла молния на одежде и обуви: 3 простых лайфхака

Заело молнию, не получается расстегнуть джинсы, открыть сумку или снять обувь? Застрял бегунок, и вы оказались в западне собственной любимой куртки? Главное – не паниковать и не делать резких движений с молнией, иначе вы совсем ее сломаете. Даже правильное хранение вещей не убережет их от подобных поломок. Запомните простые советы, что делать и как быстро починить заевший замок.

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Лайфхак 1. Уберите помеху

Для начала выверните молнию обратной стороной, чтобы проверить, не попало ли в нее что-нибудь. Это может быть край ткани, к которой пришита молния, нитка или какой-то посторонний предмет. Если причина поломки в этом, плавными поступательными движениями подергайте бегунок вверх и вниз, освобождая из него застрявшую ткань.

Лайфхак 2. Уменьшите трение

Возьмите самый обычный карандаш. Графитовый стержень поможет увеличить скольжение бегунка по застежке. Для этого хорошенько порисуйте карандашом зубцы молнии, а затем подвигайте бегунком. Также немного убрать трение может кусочек мыла или гигиеническая помада.

Лайфхак 3. Постучите молотком

Со временем ползунок может расшататься и не соединять зубчики молнии. В этом случае нужно аккуратно его сжать по краям, чтобы он снова захватывал зубья. Это можно сделать плоскогубцами или молотком – но только совсем легонько, иначе можете сломать хрупкий металл.

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