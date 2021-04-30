30 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День джаза, День пограничника Украины, Страстная пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 30 апреля

Какой сегодня праздник, 30 апреля? Международный день джаза, День пограничника Украины. Страстная пятница – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 апреля.

30 апреля: какой сегодня день Фото: Unsplash

Международный день джаза (International Jazz Day) празднуют почитатели музыки, начиная с 2012 года. Праздник был установлен под эгидой ЮНЕСКО с целью содействия музыки миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

празднуют почитатели музыки, начиная с 2012 года. Праздник был установлен под эгидой ЮНЕСКО с целью содействия музыки миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. День пограничника Украины – профессиональный праздник, установленный в 2018 году по президентскому указу.

– профессиональный праздник, установленный в 2018 году по президентскому указу. Вальпургиева ночь – на последнюю апрельскую ночь выпадает языческий ведьмин праздник, посвященный встрече весны с летом и плодородию.

– на последнюю апрельскую ночь выпадает языческий ведьмин праздник, посвященный встрече весны с летом и плодородию. Национальный день Персидского залива отмечает Иран.

отмечает Иран. День победы празднует Вьетнам.

празднует Вьетнам. День ребенка отмечается в Мексике.

Какой сегодня праздник

30 апреля в православной церкви наступает Великая пятница Страстной недели – самый скорбный день в церковном году. В Страстную пятницу вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

Также в этот день чтится память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Мученика Адриана. Святителя Агапита, Папы Римского.

В народе 30 апреля почитался Зосима Пчельник. Святого почитали как покровителя пчел и заступника пчеловодов. К этому дню обычно старались доставить ульи на пасеки. Но вот в нынешнем году Зосима совпал со Страстной пятницей, когда, наоборот, не рекомендуется вывозить ульи.

Приметы на 30 апреля

звездное небо в Страстную пятницу – к урожаю зерновых;

на какой цвет летят пчелы, того урожая и ждать;

если перевозить пчел в Страстную пятницу, они погибнут;

в Страстную пятницу нельзя стирать, иначе на белье проявятся пятна крови;

ни в коем случае в Страстную пятницу нельзя копать землю и вбивать гвозди.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 апреля

1789 – Джордж Вашингтон стал первым президентом США.

1918 – провозглашено создание Крымской республики.

1945 – начался штурм рейхстага советскими войсками в ходе Берлинской операции.

1975 – закончилась война во Вьетнаме.

Кто родился 30 апреля

1777 – Карл Фридрих Гаусс, великий немецкий математик.

1848 – Александра Ефименко, украинский историк и, этнограф.

1863 – Макс Складановский, немецкий изобретатель кино.

1870 – Франц Легар, венгерский композитор.

1883 – Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик.

1967 – Филипп Киркоров, российский певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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