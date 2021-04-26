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Страстная пятница-2021: когда отмечается и какое значение имеет

Сегодня, 17:14

Страстная пятница – самый скорбный день у православных христиан

Сегодня, 26 апреля, началась Страстная неделя-2021, скорбным днем которой является Великая или Страстная пятница. Почему этот день – самый печальный в православном календаре, какова его история и значение, читайте в нашей статье.

Страстная пятница: дата в 2021 году

Страстная седмица в 2021 году продлится с 26 апреля до 1 мая. Она завершает Великий пост. 30 апреля наступит Страстная пятница. Этот день не имеет фиксированной даты, потому что зависит от переходящего праздника Пасхи. Поскольку Пасха 2021 отмечается 2 мая, то Страстная пятница в нынешнем году наступит на два дня раньше – 30 апреля.

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Примечательно, что в 2021 году Страстная пятница совпадает с Вальпургиевой ночью, которая как раз начинается с заходом солнца 30 апреля.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открываются границы между мирами, и люди получают возможность общаться с душами умерших. Вальпургиева ночь считается одной из самых темных, страшных и таинственных ночей в году.

История и значение Великой пятницы

Страстная пятница получила название в память о Страстях Христовых, т.е. страданиях, которые Иисус Христос пережил в последние дни своей земной жизни, будучи еще человеком до Божественного воплощения.

Именно в Страстную пятницу Иисус был передан суду после предательства одним из своих учеников по имени Иуда Искариот, которое тот совершил накануне, в Чистый четверг. Чтобы указать стражам на Христа, Иуда Искариот поцеловал Иисуса в Гефсиманском саду после моления о чаше. Поцелуй Иуды является символом предательства.

За учения и проповеди перед народом Иисуса схватили и осудили, приговорив к позорной казни через распятие на кресте. Так в те времена обычно казнили воров и разбойников.

В этот же день состоялась и сама казнь Христа на горе Голгофе. После Его мучительной крестной смерти тело сняли с креста его ученики и похоронили в пещере, откуда на третий день Иисус чудесным образом исчез и вернулся уже после своего Воскресения.

Таким образом, Страстная пятница – это день, когда свершилась казнь Сына Божия, который согласно предсказаниям Ветхого Завета, пришел на землю, чтобы победить смерть и пожертвовать своей жизнью ради людей, искупив их грехи.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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