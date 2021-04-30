Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

Не забудьте отправить искренние и добрые пожелания в Страстную пятницу близким людям

Сегодня, 30 апреля, наступил самый скорбный день в церковном календаре – Страстная пятница-2021. Это день, когда верующие вспоминают Христовы страдания, суд, казнь, распятие на кресте и смерть во имя искупления грехов всего человечества.

Как отметить Страстную пятницу? Проведите день в раздумьях над своей жизнью и молитве. А еще вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки в день Страстной пятницы.

Страстная пятница: открытки, картинки и пожелания

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В Страстную пятницу желаю праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.

Открытки и пожелания в Страстную пятницу Фото: Depositphotos

Стихи и открытки: Страстная пятница

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В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть.

За нас он мучился, страдал,

За нас земную жизнь отдал,

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл.

Сегодня пятница Страстная –

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.

Воскреснет Бог, вернется радость,

Зажжет в душе покой и благость!

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Философские открытки: Страстная пятница-2021

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Загляни в собственное сердце, раскайся и искренне попроси прощения за свои неверные действия, мысли и решения. Очисти душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложи работу и хоть на миг задумайся о духовном.

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: пожелания близким

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Нынче пятница Страстная,

И хочу вам пожелать,

Чтоб могли вы без сомненья

Искушений избегать.



Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда,

И смирения хватало

Вам на долгие года.

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: открытки и пожелания в прозе

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Желаю вам стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом воцарится мир и благодать, за которые Иисус без сожаления отдал свою жизнь. Пусть каждый день приносит веру, радость и всепрощение. Пусть каждый вечер дает возможность искренне раскаяться и помолиться.

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Короткие стихи и открытки со Страстной пятницей

***

Вот уже Страстной недели

Все денечки пролетели.

Нынче Пятницы Великой

Утро встанет светлолико,

Спросит честно и сурово:

Все ли к Пасхе мы готовы?

Ожидаем с нетерпеньем

Мы Христово Воскресенье!

Страстная пятница: открытки Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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