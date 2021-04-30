Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

Сегодня, 05:04

Не забудьте отправить искренние и добрые пожелания в Страстную пятницу близким людям

Сегодня, 30 апреля, наступил самый скорбный день в церковном календаре – Страстная пятница-2021. Это день, когда верующие вспоминают Христовы страдания, суд, казнь, распятие на кресте и смерть во имя искупления грехов всего человечества.

Читайте также:
Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Как отметить Страстную пятницу? Проведите день в раздумьях над своей жизнью и молитве. А еще вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки в день Страстной пятницы.

Страстная пятница: открытки, картинки и пожелания

***

В Страстную пятницу желаю праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.

Открытки и пожелания в Страстную пятницу
Открытки и пожелания в Страстную пятницу
Фото: Depositphotos

Стихи и открытки: Страстная пятница

***

В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Философские открытки: Страстная пятница-2021

***

Загляни в собственное сердце, раскайся и искренне попроси прощения за свои неверные действия, мысли и решения. Очисти душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложи работу и хоть на миг задумайся о духовном.

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: пожелания близким

***

Нынче пятница Страстная,
И хочу вам пожелать,
Чтоб могли вы без сомненья
Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда,
И смирения хватало
Вам на долгие года.

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: открытки и пожелания в прозе

***

Желаю вам стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом воцарится мир и благодать, за которые Иисус без сожаления отдал свою жизнь. Пусть каждый день приносит веру, радость и всепрощение. Пусть каждый вечер дает возможность искренне раскаяться и помолиться.

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Короткие стихи и открытки со Страстной пятницей

***

Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели.
Нынче Пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!

Страстная пятница: открытки
Страстная пятница: открытки
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день Страстная пятница-2021: главные приметы дня Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь Страстная пятница-2021: когда отмечается и какое значение имеет
церковь открытки стихи поздравления картинки Страстная пятница
Реклама

Новости партнеров

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярные статьи

Вчера, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:36Звездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Вчера, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

28 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляЗвездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять