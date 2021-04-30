Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания
Не забудьте отправить искренние и добрые пожелания в Страстную пятницу близким людям
Сегодня, 30 апреля, наступил самый скорбный день в церковном календаре – Страстная пятница-2021. Это день, когда верующие вспоминают Христовы страдания, суд, казнь, распятие на кресте и смерть во имя искупления грехов всего человечества.
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Как отметить Страстную пятницу? Проведите день в раздумьях над своей жизнью и молитве. А еще вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки в день Страстной пятницы.
Страстная пятница: открытки, картинки и пожелания
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В Страстную пятницу желаю праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.
Стихи и открытки: Страстная пятница
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В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!
Философские открытки: Страстная пятница-2021
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Загляни в собственное сердце, раскайся и искренне попроси прощения за свои неверные действия, мысли и решения. Очисти душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложи работу и хоть на миг задумайся о духовном.
Со Страстной пятницей: пожелания близким
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Нынче пятница Страстная,
И хочу вам пожелать,
Чтоб могли вы без сомненья
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда,
И смирения хватало
Вам на долгие года.
Со Страстной пятницей: открытки и пожелания в прозе
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Желаю вам стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом воцарится мир и благодать, за которые Иисус без сожаления отдал свою жизнь. Пусть каждый день приносит веру, радость и всепрощение. Пусть каждый вечер дает возможность искренне раскаяться и помолиться.
Короткие стихи и открытки со Страстной пятницей
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Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели.
Нынче Пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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