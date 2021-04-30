Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 08:00

День джазу, День прикордонника України, Страсна п'ятниця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 30 квітня

Яке сьогодні свято, 30 квітня? Міжнародний день джазу, День прикордонника України. Страсна п'ятниця – в православному календарі. Зосима Пасіка – в народному календарі. Вальпургієва ніч – у язичницькому календарі. Іменини святкують: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Читайте також:
Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 30 квітня.

30 квітня: який сьогодні день
30 квітня: який сьогодні день
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день джазу (International Jazz Day) святкують шанувальники музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлене під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.
  • День прикордонника України – професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом.
  • Вальпургієва ніч – на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом і родючості.
  • Національний день Перської затоки відзначає Іран.
  • День Перемоги святкує В'єтнам.
  • День дитини відзначається в Мексиці.

Яке сьогодні свято

30 квітня в православній церкви настає Велика п'ятниця Страсного тижня – найскорботніший день у церковному році. Страсної п'ятниці згадують про суд, розп'яття і хресну смерть Ісуса Христа. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, який завершується святкуванням Великодня.

Читайте також:
Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Також цього дня шанується пам'ять священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох, преподобного Акакія, єпископа Мелітинського, мученика Адріана, святителя Агапіта, Папи Римського.

У народі 30 квітня шанувався Зосима Пасіка. Святого шанували як покровителя бджіл і заступника бджолярів. До цього дня зазвичай намагалися доставити вулики на пасіки. Але цьогоріч Зосима збігається зі Страсною п'ятницею, коли, навпаки, не рекомендується вивозити вулики.

Прикмети на 30 квітня

  • зоряне небо в Страсну п'ятницю – до врожаю зернових;
  • на які квіти летять бджоли, на той врожай і чекати;
  • якщо перевозити бджіл нв Страсну п'ятницю, вони загинуть;
  • на Страсну п'ятницю не можна прати, інакше на білизні проявляться плями крові;
  • у жодному разі на Страсну п'ятницю не можна копати землю і забивати цвяхи.

Читайте також:
Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 квітня

  • 1789 – Джордж Вашингтон став першим президентом США.
  • 1918 – проголошено створення Кримської республіки.
  • 1945 – почався штурм рейхстагу радянськими військами в ході Берлінської операції.
  • 1975 – закінчилася війна у В'єтнамі.

Хто народився 30 квітня

  • 1777 – Карл Фрідріх Гаус, великий німецький математик.
  • 1848 – Олександра Єфименко, український історик і, етнограф.
  • 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник кіно.
  • 1870 – Франц Легар, угорський композитор.
  • 1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик.
  • 1967 – Філіп Кіркоров, російський співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня Церковні свята і пости у травні-2021: детальний православний календар Як відпочиваємо на травневі свята і Великдень-2021 в Україні
свята прикмети Страсна п'ятниця цей день в історії Вальпургієва ніч
Реклама

Новини партнерів

Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет

Популярні статті

Вчора, 18:24Фаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Вчора, 16:36Зірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Вчора, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

28 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

27 квітняСмачно

7 несподіваних страв з хека, які ви захочете готувати постійно

27 квітняФаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

27 квітняЗірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

27 квітняСмачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

27 квітняЗірково

Меладзе відреагував на звинувачення Лорак в харасменті: Який негідник це придумав?

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти