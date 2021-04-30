30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День джазу, День прикордонника України, Страсна п'ятниця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 30 квітня

Яке сьогодні свято, 30 квітня? Міжнародний день джазу, День прикордонника України. Страсна п'ятниця – в православному календарі. Зосима Пасіка – в народному календарі. Вальпургієва ніч – у язичницькому календарі. Іменини святкують: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 30 квітня.

30 квітня: який сьогодні день Фото: Unsplash

Міжнародний день джазу (International Jazz Day) святкують шанувальники музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлене під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.

святкують шанувальники музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлене під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми. День прикордонника України – професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом.

– професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом. Вальпургієва ніч – на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом і родючості.

– на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом і родючості. Національний день Перської затоки відзначає Іран.

відзначає Іран. День Перемоги святкує В'єтнам.

святкує В'єтнам. День дитини відзначається в Мексиці.

Яке сьогодні свято

30 квітня в православній церкви настає Велика п'ятниця Страсного тижня – найскорботніший день у церковному році. Страсної п'ятниці згадують про суд, розп'яття і хресну смерть Ісуса Христа. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, який завершується святкуванням Великодня.

Також цього дня шанується пам'ять священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох, преподобного Акакія, єпископа Мелітинського, мученика Адріана, святителя Агапіта, Папи Римського.

У народі 30 квітня шанувався Зосима Пасіка. Святого шанували як покровителя бджіл і заступника бджолярів. До цього дня зазвичай намагалися доставити вулики на пасіки. Але цьогоріч Зосима збігається зі Страсною п'ятницею, коли, навпаки, не рекомендується вивозити вулики.

Прикмети на 30 квітня

зоряне небо в Страсну п'ятницю – до врожаю зернових;

на які квіти летять бджоли, на той врожай і чекати;

якщо перевозити бджіл нв Страсну п'ятницю, вони загинуть;

на Страсну п'ятницю не можна прати, інакше на білизні проявляться плями крові;

у жодному разі на Страсну п'ятницю не можна копати землю і забивати цвяхи.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 квітня

1789 – Джордж Вашингтон став першим президентом США.

1918 – проголошено створення Кримської республіки.

1945 – почався штурм рейхстагу радянськими військами в ході Берлінської операції.

1975 – закінчилася війна у В'єтнамі.

Хто народився 30 квітня

1777 – Карл Фрідріх Гаус, великий німецький математик.

1848 – Олександра Єфименко, український історик і, етнограф.

1863 – Макс Складановський, німецький винахідник кіно.

1870 – Франц Легар, угорський композитор.

1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик.

1967 – Філіп Кіркоров, російський співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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