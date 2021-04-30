30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День джазу, День прикордонника України, Страсна п'ятниця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 30 квітня
Яке сьогодні свято, 30 квітня? Міжнародний день джазу, День прикордонника України. Страсна п'ятниця – в православному календарі. Зосима Пасіка – в народному календарі. Вальпургієва ніч – у язичницькому календарі. Іменини святкують: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 30 квітня.
- Міжнародний день джазу (International Jazz Day) святкують шанувальники музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлене під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.
- День прикордонника України – професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом.
- Вальпургієва ніч – на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом і родючості.
- Національний день Перської затоки відзначає Іран.
- День Перемоги святкує В'єтнам.
- День дитини відзначається в Мексиці.
30 квітня в православній церкви настає Велика п'ятниця Страсного тижня – найскорботніший день у церковному році. Страсної п'ятниці згадують про суд, розп'яття і хресну смерть Ісуса Христа. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, який завершується святкуванням Великодня.
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Також цього дня шанується пам'ять священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох, преподобного Акакія, єпископа Мелітинського, мученика Адріана, святителя Агапіта, Папи Римського.
У народі 30 квітня шанувався Зосима Пасіка. Святого шанували як покровителя бджіл і заступника бджолярів. До цього дня зазвичай намагалися доставити вулики на пасіки. Але цьогоріч Зосима збігається зі Страсною п'ятницею, коли, навпаки, не рекомендується вивозити вулики.
Прикмети на 30 квітня
- зоряне небо в Страсну п'ятницю – до врожаю зернових;
- на які квіти летять бджоли, на той врожай і чекати;
- якщо перевозити бджіл нв Страсну п'ятницю, вони загинуть;
- на Страсну п'ятницю не можна прати, інакше на білизні проявляться плями крові;
- у жодному разі на Страсну п'ятницю не можна копати землю і забивати цвяхи.
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- 1789 – Джордж Вашингтон став першим президентом США.
- 1918 – проголошено створення Кримської республіки.
- 1945 – почався штурм рейхстагу радянськими військами в ході Берлінської операції.
- 1975 – закінчилася війна у В'єтнамі.
- 1777 – Карл Фрідріх Гаус, великий німецький математик.
- 1848 – Олександра Єфименко, український історик і, етнограф.
- 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник кіно.
- 1870 – Франц Легар, угорський композитор.
- 1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик.
- 1967 – Філіп Кіркоров, російський співак.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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