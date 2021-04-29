Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Как нужно провести Страстную пятницу, чтобы избежать неприятностей на весь год

Страстная пятница-2021 – это самый скорбный день в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают Страсти Христовы и события, которые связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, его распятием, мучениями, смертью и погребением. В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля.

Примечательно, что в нынешнем году на это же время выпадает Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с 30 апреля на 1 мая. В народе верили, что именно в ночь Вальпургии открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Существует множество церковных канонов, как нужно правильно провести Страстную пятницу. Кроме этого, до наших дней сохранились народные традиции и приметы, связанные с запретами этого дня.

Страстная пятница: что нельзя делать

Людей часто интересует вопрос, можно ли убирать в Страстную пятницу? Определенного запрета нет, но церковь настоятельно рекомендует провести этот скорбный день в молитвах и покаянии, не отвлекаясь на бытовые дела.

Запрещено шить, стирать и выполнять другую домашнюю работу, а тем более работать на участке: копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди.

Многие хозяйки в канун Пасхи всерьез интересуются, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, и считается ли это грехом? Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день. Даже существует примета, что выпечка, приготовленная в Страстную пятницу, долго не будет черстветь.

Нельзя веселиться, устраивать развлекательные мероприятия, проводить торжества. Ведь вся Страстная седмица – это дни особой скорби. По этой же причине на протяжении всей Страстной недели не проводятся крестины, свадьбы и венчания.

В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, выяснять отношения.

Страстная Пятница является самым строгим днем Великого поста. По этой причине в этот день нельзя ничего есть вплоть до выноса плащаницы во время церковного богослужения. После этого можно есть хлеб и пить воду.

В Страстную пятницу важно помолиться, раскаяться, а также задуматься о смысле своей жизни.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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