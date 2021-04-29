Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 18:24

Как нужно провести Страстную пятницу, чтобы избежать неприятностей на весь год

Страстная пятница-2021 – это самый скорбный день в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают Страсти Христовы и события, которые связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, его распятием, мучениями, смертью и погребением. В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля.

Примечательно, что в нынешнем году на это же время выпадает Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с 30 апреля на 1 мая. В народе верили, что именно в ночь Вальпургии открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Существует множество церковных канонов, как нужно правильно провести Страстную пятницу. Кроме этого, до наших дней сохранились народные традиции и приметы, связанные с запретами этого дня.

Читайте также:
Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день

Страстная пятница: что нельзя делать

  • Людей часто интересует вопрос, можно ли убирать в Страстную пятницу? Определенного запрета нет, но церковь настоятельно рекомендует провести этот скорбный день в молитвах и покаянии, не отвлекаясь на бытовые дела.
  • Запрещено шить, стирать и выполнять другую домашнюю работу, а тем более работать на участке: копать, сажать растения, вбивать колья в землю и заколачивать гвозди.
  • Многие хозяйки в канун Пасхи всерьез интересуются, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, и считается ли это грехом? Священники не накладывает запретов на приготовление пасок и куличей в этот день. Даже существует примета, что выпечка, приготовленная в Страстную пятницу, долго не будет черстветь.
  • Нельзя веселиться, устраивать развлекательные мероприятия, проводить торжества. Ведь вся Страстная седмица – это дни особой скорби. По этой же причине на протяжении всей Страстной недели не проводятся крестины, свадьбы и венчания.
  • В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, выяснять отношения.
  • Страстная Пятница является самым строгим днем Великого поста. По этой причине в этот день нельзя ничего есть вплоть до выноса плащаницы во время церковного богослужения. После этого можно есть хлеб и пить воду.

В Страстную пятницу важно помолиться, раскаяться, а также задуматься о смысле своей жизни.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день Страстная пятница-2021: главные приметы дня Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь Как отдыхаем на майские праздники и Пасху-2021 в Украине Страстная пятница-2021: когда отмечается и какое значение имеет Страстная неделя-2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи
церковь праздники обычаи Страстная пятница запреты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярные статьи

Сегодня, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Вчера, 19:25Звездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляЗвездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять