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Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 11:50

Узнайте главные приметы Страстной пятницы, сохранившиеся до нашего времени

Страстная, или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи. Поскольку Пасха в 2021 году отмечается 2 мая, то Страстная пятница приходится на последний день апреля, 30-е число.

Примечательно, что в нынешнем году на это же время выпадает Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с 30 апреля на 1 мая. В народе верили, что именно в ночь Вальпургии открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Life Сегодня собрали для вас самые интересные обряды, ритуалы и приметы, на которые стоит обратить внимание в Страстную пятницу.

После Чистого четверга, когда приводят в порядок все домашние дела, в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы, особенно от шитья, вязания, стирки и уборки.

В пятый день Страстной недели в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читают 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносят плащаницу и поют канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

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В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.

Самые популярные приметы в Страстную пятницу:

  • Если в Страстную пятницу небо звездное – будет хороший урожай зерновых, а вот если весь день облачное, "хлеб будет с бурьяном", т. е. год будет неурожайным.
  • Если перевозить пчел в Страстную пятницу, они непременно погибнут.
  • В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. В народе говорят, кто плюнет на землю – от того на весь год все святые отвернутся.
  • Если в Страстную пятницу испечь пасхальный кулич, он очень долго не зачерствеет и не заплесневеет, а еще излечит от многих болезней.
  • Если младенца отлучить от материнской груди в Страстную пятницу, то ребенок будет расти сильным и здоровым.
  • Если в Страстную пятницу постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем проявятся следы крови.
  • Только петрушка, посеянная в Страстную пятницу, дает двойной урожай.
  • В Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме порча и "наговоренная" вещь. Для этого дом обходят с горящей свечой, принесенной из церкви. Считается, что в том месте, где пламя свечи начнет трещать, и находится заговоренный предмет.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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