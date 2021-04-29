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Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день

Сегодня, 13:42

По приметам, если выдержать жажду в Страстную пятницу, то никакое питье не принесет вреда организму целый год

Завтра, 30 апреля, после Чистого четверга, наступит Страстная пятница-2021. Это один из самых скорбных дней не только в период Страстной недели перед Пасхой, но и вообще в православном календаре, когда церковь вспоминает страдания Иисуса Христа в Его последний день земной жизни.

Какие сохранились традиции, как правильно себя вести, что можно и даже нужно делать в Страстную пятницу по народным наблюдениям, узнайте в нашей статье.

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Страстная пятница: главные традиции дня

  • День Страстной пятницы должен пройти в раздумьях о страдании и смерти Иисуса Христа, а также в размышлениях о собственной жизни, ее смысле, целях, значимости.
  • В этот день следует обязательно помолиться. Это можно сделать дома возле иконы, поскольку сейчас желательно меньше посещать церковь из-за опасности распространения коронавируса и усиленных карантинных мер.
  • В Страстную пятницу должен быть соблюден самый строгий пост. Важно воздержаться от принятия пищи до самого вечера, пока в храмах не пройдет ритуал вынесения плащаницы Христа. После этого разрешено съесть немного хлеба и выпить воды.
  • По народным приметам, если выдержать жажду в Страстную пятницу, то никакое питье не принесет вреда организму целый год.
  • Кормящим матерям рекомендуется именно в Страстную пятницу отлучить младенца от груди, если подошел срок. Считается, что тогда ребенок будет расти сильным и здоровым.
  • Уделите время в этот день для помощи тем, кто в ней нуждается, проявите заботу и милосердие к близким и незнакомым людям.
  • В Страстную пятницу важно отказаться от серьезной и грязной домашней работы. День желательно провести тихо и спокойно, без увеселительных мероприятий. Подготовка к Пасхе не запрещена, но и нежелательна. Если вы что-то не успели в Чистый четверг, лучше продолжить в субботу.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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