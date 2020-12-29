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29 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 29 декабря? Международный день виолончели. День пророка Аггея – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 декабря.

29 декабря: какой сегодня праздник
29 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день виолончели (International Cello Day) или День виолончелиста – неофициальный праздник виолончелистов и любителей музыки отмечается в день рождения видного каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.
  • День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины отмечается с 2010 года.
  • День конституции 29 декабря празднует Ирландия в честь принятия в 1937 году ныне действующей Конституции, объявившей страну независимым демократическим государством.
  • День Независимости отмечают в Монголии.

Какой сегодня праздник

29 декабря в православной церкви чтится память ветхозаветного пророка Аггея, мученика Марина Римского, блаженной царицы Феофании.

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В народе 29 декабря отмечался день Аггея. Часто в этот период на землю и деревья выпадал иней, а потому день Аггея еще называли Инесей или Зимоуказчик. Люди говорили, что Агей-пророк сеет иней на порог. В этот день внимательно следили за погодой.

Приметы на 29 декабря:

  • каков Аггей, таков будет месяц апрель;
  • если иней густо лежит на ветвях деревьев – к теплым Святкам;
  • сильный мороз с утра на Аггея может держаться до самого Крещения;
  • если снег у забора лежит вплотную к ограде – к неурожайному лету.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1768 – императрица Екатерина II ввела в оборот бумажные денежные знаки.
  • 1891 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал радио.

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  • 1911 – авиаконструктор Игорь Сикорский на своем самолете С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч.
  • 1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
  • 1995 – открыт Днепропетровский метрополитен.

Кто родился 29 декабря

  • 1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей.
  • 1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, первым осуществивший вулканизацию каучука.
  • 1876 – Пабло Казальс, каталонский виолончелист, дирижер, композитор.
  • 1938 – Джон Войт, американский актер, отец Анджелины Джоли.
  • 1942 – Всеволод Абдулов, советский и российский актер театра и кино.
  • 1947 – Кози Пауэлл, британский рок-музыкант, барабанщик.
  • 1959 – Патриша Кларксон, американская актриса.
  • 1972 – Джуд Лоу, британский актер.
  • 1988 – Игорь Коваленко, украинский и латвийский шахматист, гроссмейстер.
  • 1972 – Евгений Нищук, украинский актер театра и кино, экс-министр культуры Украины.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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