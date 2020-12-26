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Выходные на Рождество-2021 в Украине: когда и как отдыхаем на праздники

Сегодня, 17:03

Узнайте, как отдыхают украинцы на Рождество-2021 и будет ли дополнительный выходной

Радостный и светлый праздник, который следует за Новым годом – это Рождество-2021. Вдвойне приятно то, что это официальный государственный праздник и выходной день. Когда и как украинцы будут отдыхать в 2021 году в связи с празднованием Рождества Христова, вам расскажет Сегодня.Lifestyle.

Выходные на Рождество
Выходные на Рождество
Фото: Unsplash

Выходные на Рождество Христово-2021 в Украине

Помимо того, что в честь празднования Нового 2021 года мы получаем пролонгированные выходные три дня подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число, январь в нынешнем году дарит еще один повод для длинных выходных.

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Рождество Христово, которое отмечается 7 января, в 2021 году приходится на четверг. Для более приятного и комфортного празднования украинское правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

Таким образом, благодаря переносу рабочего дня мы получим целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января. Кроме того, предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час. За счет этого время на подготовку к встрече Рождественской звезды и проведения Сочельника немного увеличится – это тоже приятный бонус.

Но зато потом дополнительный выходной придется отработать в середине месяца, в субботу, 16 января.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

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