28 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 28 січня в історії

Яке сьогодні свято, 28 січня? Міжнародний день захисту персональних даних і Міжнародний день ЛЕГО. День святого Павла Фівейського та Іоанна Кущника – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Веніамін, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 28 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 січня.

28 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day) щорічно відзначається 28 січня, починаючи з 2007 року. Свято було засновано з метою, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, щоб убезпечити своє віртуальне і реальне життя.

щорічно відзначається 28 січня, починаючи з 2007 року. Свято було засновано з метою, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, щоб убезпечити своє віртуальне і реальне життя. Міжнародний день ЛЕГО – це свято об'єднує кілька поколінь дітей і дорослих, захоплених збиранням популярного конструктора. Воно було організоване на честь отриманого компанією в 1958 році патенту на деталь ЛЕГО.

– це свято об'єднує кілька поколінь дітей і дорослих, захоплених збиранням популярного конструктора. Воно було організоване на честь отриманого компанією в 1958 році патенту на деталь ЛЕГО. День Армії відзначається у Вірменії з 2001 року.

Яке сьогодні свято

28 січня в православній церкві шанується день пам'яті преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника, преподобномученика Пансофія Олександрійського, преподобних Прохора Пшінського і Гавриїла Лесновського.

У народі 28 січня відзначається Павлов день, а ще його називали днем чаклунів. Люди вірили, що чаклуни і чаклунки саме цього дня передавали своє магічне мистецтво учням. А тому в Павлов день слід побоюватися замовлянь, порчі і пристріту. Для цього потрібно молитися святим заступникам, а щоб не наврочили – стукати по дереву і плювати через ліве плече.

Прикмети на 28 січня

Павло день додає, а ночі вкорочує;

якщо у Павлов день зірки яскраво блищать – бути морозам;

тьмяні зірки обіцяють потепління;

а ось якщо зірки в небі мерехтять – це на хуртовину;

якщо Павлов день ясний – літо буде сухим і спекотним;

йде сніг на Павла – влітку будуть часті дощі.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 січня

1820 – день відкриття Антарктиди російською кругосвітньою експедицією.

1900 – в Лейпцігу заснований Німецький футбольний союз.

1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1985 – була прийнята Делійська декларація проти ядерної війни.

1986 – сталася катастрофа американського космічного корабля "Челленджер".

1992 – Верховна Рада затвердила Державним Прапором України національний синьо-жовтий прапор.

2003 – у ході зустрічі президентів Росії і України було підписано Договір про російсько-український державний кордон.

Хто народився 28 січня

1912 – Джексон Поллок, американський художник, представник абстрактного експресіонізму.

1930 – Анатолій Ігнащенко, український архітектор.

1938 – Леонід Жаботинський, український і радянський штангіст.

1951 – Леонід Каденюк, український космонавт, Герой України.

1959 – Френк Дарабонт, американський кінорежисер.

1980 – Нік Картер, американський співак, музикант, актор, учасник групи Backstreet Boys.

1981 – Елайджа Вуд, американський актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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