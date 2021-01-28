28 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 28 січня в історії
Яке сьогодні свято, 28 січня? Міжнародний день захисту персональних даних і Міжнародний день ЛЕГО. День святого Павла Фівейського та Іоанна Кущника – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Веніамін, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 28 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 січня.
- Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day) щорічно відзначається 28 січня, починаючи з 2007 року. Свято було засновано з метою, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, щоб убезпечити своє віртуальне і реальне життя.
- Міжнародний день ЛЕГО – це свято об'єднує кілька поколінь дітей і дорослих, захоплених збиранням популярного конструктора. Воно було організоване на честь отриманого компанією в 1958 році патенту на деталь ЛЕГО.
- День Армії відзначається у Вірменії з 2001 року.
28 січня в православній церкві шанується день пам'яті преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника, преподобномученика Пансофія Олександрійського, преподобних Прохора Пшінського і Гавриїла Лесновського.
У народі 28 січня відзначається Павлов день, а ще його називали днем чаклунів. Люди вірили, що чаклуни і чаклунки саме цього дня передавали своє магічне мистецтво учням. А тому в Павлов день слід побоюватися замовлянь, порчі і пристріту. Для цього потрібно молитися святим заступникам, а щоб не наврочили – стукати по дереву і плювати через ліве плече.
Прикмети на 28 січня
- Павло день додає, а ночі вкорочує;
- якщо у Павлов день зірки яскраво блищать – бути морозам;
- тьмяні зірки обіцяють потепління;
- а ось якщо зірки в небі мерехтять – це на хуртовину;
- якщо Павлов день ясний – літо буде сухим і спекотним;
- йде сніг на Павла – влітку будуть часті дощі.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1820 – день відкриття Антарктиди російською кругосвітньою експедицією.
- 1900 – в Лейпцігу заснований Німецький футбольний союз.
- 1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
- 1985 – була прийнята Делійська декларація проти ядерної війни.
- 1986 – сталася катастрофа американського космічного корабля "Челленджер".
- 1992 – Верховна Рада затвердила Державним Прапором України національний синьо-жовтий прапор.
- 2003 – у ході зустрічі президентів Росії і України було підписано Договір про російсько-український державний кордон.
- 1912 – Джексон Поллок, американський художник, представник абстрактного експресіонізму.
- 1930 – Анатолій Ігнащенко, український архітектор.
- 1938 – Леонід Жаботинський, український і радянський штангіст.
- 1951 – Леонід Каденюк, український космонавт, Герой України.
- 1959 – Френк Дарабонт, американський кінорежисер.
- 1980 – Нік Картер, американський співак, музикант, актор, учасник групи Backstreet Boys.
- 1981 – Елайджа Вуд, американський актор.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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